Общественный совет при Минстрое России займется темой свалок

"Отсутствие системы и разбросанность решающих этот вопрос сегодня мне представляется одной из главных проблем. Кто только не брался, а воз и ныне там. Волоколамск это первый небольшой сигнал.

В будущем Общественный совет спускать эту тему не намерен", — сказал Степашин на заседании совета в пятницу.

Он выступил против решения проблемы путем создания временных свалок. «Глава государства определил важность развития городских пространств и важно, чтобы эти города были чистыми, это вопрос качества жизни, и нас с вами, кстати, и экологической безопасности. Я знаю, что запашок даже там, где живет Михаил Александрович ( Михаил Мень , глава Минстроя — прим. ТАСС), гуляет», — отметил Степашин.

Результат мониторинга

"Мы провели мониторинг, участвовали представители 20 регионов.

Наши респонденты отмечают что, в тех регионах, где региональные операторы по обращению с отходами начали работать, качество утилизации мусора не улучшилось", — заявила в своем выступлении замглавы Общественного Совета Светлана Разворотнева.

Респонденты жалуются на то, что власти не проводят широкое обсуждение территориальных схем обращения с отходами, на низкое качество территориальных схем, отсутствие прозрачности и в выборе регионального оператора по управлению с отходами, увеличение платежей граждан в связи с переходом оплаты за мусор как за коммунальную услугу, перечислила Разворотнева.

Также опрошенные экспертами отмечают отсутствие экологичных проектов в сфере утилизации мусора. «Деньги, необходимые на строительство мусороперерабатывающих полигонов, в этой схеме отсутствуют, тема вызывает серьезное решение напряжение», — заключила замруководителя Общественного совета министерства.

"В этой теме тоже надо подставить государственное плечо, потому что это финансово емкий и долго окупаемый проект", — заявил в свою очередь гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин

Полигон «Ядрово»

Ситуация вокруг волоколамского полигона бытовых отходов «Ядрово» получила широкий резонанс в конце марта, когда 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия.

Родители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с полигона, однако медики опровергли эту версию. Чтобы нивелировать негативный эффект от свалки, подрядчик возведет систему принудительного уничтожения газа. Она заработает к 15 июня и окончательно снимет проблему неприятного запаха.

Также старая часть полигона закроется с 14 апреля для приема мусора и будет рекультивирована, новая часть будет работать в соответствии со всеми современными требованиями.