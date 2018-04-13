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Общественный совет при Минстрое России займется темой свалок
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В России решили избавиться от двух министерств

Общественный совет при Минстрое России займется темой свалок 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Общественный совет при министерстве строительства и ЖКХ России намерен заняться темой обращения с коммунальными отходами. Об этом заявил председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.
"Отсутствие системы и разбросанность решающих этот вопрос сегодня мне представляется одной из главных проблем. Кто только не брался, а воз и ныне там. Волоколамск это первый небольшой сигнал.
В будущем Общественный совет спускать эту тему не намерен", — сказал Степашин на заседании совета в пятницу.
Он выступил против решения проблемы путем создания временных свалок. «Глава государства определил важность развития городских пространств и важно, чтобы эти города были чистыми, это вопрос качества жизни, и нас с вами, кстати, и экологической безопасности. Я знаю, что запашок даже там, где живет Михаил Александрович (Михаил Мень, глава Минстроя — прим. ТАСС), гуляет», — отметил Степашин.
Результат мониторинга
"Мы провели мониторинг, участвовали представители 20 регионов.
Наши респонденты отмечают что, в тех регионах, где региональные операторы по обращению с отходами начали работать, качество утилизации мусора не улучшилось", — заявила в своем выступлении замглавы Общественного Совета Светлана Разворотнева.
Респонденты жалуются на то, что власти не проводят широкое обсуждение территориальных схем обращения с отходами, на низкое качество территориальных схем, отсутствие прозрачности и в выборе регионального оператора по управлению с отходами, увеличение платежей граждан в связи с переходом оплаты за мусор как за коммунальную услугу, перечислила Разворотнева.
Также опрошенные экспертами отмечают отсутствие экологичных проектов в сфере утилизации мусора. «Деньги, необходимые на строительство мусороперерабатывающих полигонов, в этой схеме отсутствуют, тема вызывает серьезное решение напряжение», — заключила замруководителя Общественного совета министерства.
"В этой теме тоже надо подставить государственное плечо, потому что это финансово емкий и долго окупаемый проект", — заявил в свою очередь гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
Полигон «Ядрово»
Ситуация вокруг волоколамского полигона бытовых отходов «Ядрово» получила широкий резонанс в конце марта, когда 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия.
Родители связывали это с очередным выбросом свалочного газа с полигона, однако медики опровергли эту версию. Чтобы нивелировать негативный эффект от свалки, подрядчик возведет систему принудительного уничтожения газа. Она заработает к 15 июня и окончательно снимет проблему неприятного запаха.
Также старая часть полигона закроется с 14 апреля для приема мусора и будет рекультивирована, новая часть будет работать в соответствии со всеми современными требованиями.
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