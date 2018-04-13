Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на поставки сельхозпродукции США

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Введение запрета на поставки сельскохозяйственной продукции из США Россию несет определенные риски для птицеводства, а также владельцев сельхозтехники, заявил РИА Новости управляющий партнёр агентства Agro and food communications Илья Березнюк.

Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . По словам первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова, проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

"Запрет на поставки алкоголя и табачной продукции из США не сильно отразятся на российской экономике, но в отношении сельскохозяйственной продукции есть определенные риски — важно понять точные формулировки данного законопроекта, в первую очередь риски касаются отечественного птицеводства и, в частности, инкубационного яйца", — рассказал Березнюк.

"Например, продукцией компании Cobb (один из мировых лидеров в отрасли птицеводства — ред.) и их наиболее востребованными кроссами (гибридами пород домашней птицы — ред.) Cobb-500 пользуются до половины отечественных производителей бройлеров", — пояснил собеседник агентства, отметив, что «доля этого кросса в общей массе достигает 33-35% на российском рынке».

"Напомню, что Cobb-Европа является структурным подразделением американской компании. Оперативно заменить такие объемы поставок, скорее всего, не получится", — добавил Березнюк.

Кроме того, по его словам, «есть риск и для владельцев сельскохозяйственной техники, которая широко представлена и используется российскими аграриями, она также может оказаться под запретом, в первую очередь это касается запчастей на уже действующую технику».