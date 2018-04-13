В центре Хруничева состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию бюста Анатолию Киселёву 

Открывая мероприятие, генеральный директор центра Алексей Варочко рассказал о производственном пути Анатолия Ивановича Киселёва, о его важной роли в образовании центра имени М. В. Хруничева.
В начале мероприятия звучала одна из любимых песен Анатолия Ивановича Киселёва «Есть только миг…».
Право открыть бюст Анатолию Ивановичу Киселёву было предоставлено его дочери, коллеге и соратнику Инессе Анатольевне Глазковой и генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Игорю Анатольевичу Комарову. Затем И. А. Комаров посвятил своё выступление важной роли А. И. Киселёва, как одного из создателей ракетно-космической отрасли страны. Игорь Анатольевич рассказал об одной из встреч с Сергеем Собяниным, на которой мэр Москвы предварительно пообещал, что одна из улиц Филей будет носить имя Анатолия Ивановича Киселёва.
Инесса Анатольевна Глазкова выразила слова благодарности генеральному директору Космического Центра А. Г. Варочко и всем создателям бюста Анатолию Ивановичу Киселёву за добрую память о нём. Затем председатель профсоюзной организации Виталий Лукич Тверской рассказал об Анатолии Ивановиче как о человеке, который вырос в Филях и всю свою жизнь посвятил родному предприятию, о его требовательном и заботливом отношении к людям. Он называл Киселёва «настоящим руководителем и государственником», благодарил семью, создававшую все условия для того, чтобы Анатолий Иванович полностью мог посвятить себя работе на производстве.
Председатель совета ветеранов Евгений Дмитриевич Волков в своём выступлении вспоминал время, когда Анатолий Иванович только заступил на пост директора Машиностроительного завода им. М. В. Хруничева, о том, как он руководил предприятием в 70-е и 80-е годы, как в период тяжелейшего экономического кризиса в лихие 90-е создал Центр и вывел продукцию предприятия на международный рынок пусковых услуг.
Борис Васильевич Гончаров, ветеран предприятия, рассказал, как они в детстве вместе росли, затем работали на заводе и в Министерстве общего машиностроения, о том, каким надёжным другом был Анатолий Иванович, прирождённым лидером, бескомпромиссным и принципиальным человеком. Все вспоминали о нём как о талантливом руководителе и заботливом наставнике, все благодарили руководство, профсоюзную организацию, совет ветеранов и совет молодёжи за проявленную инициативу и создание бюста легендарному человеку — Анатолию Ивановичу Киселёву.
Была объявлена минута молчания… Состоялось возложение цветов к бюсту Анатолия Ивановича Киселёва. Митинг завершила его любимая песня — из кинофильма «Весна на Заречной улице».
В истории ГКНПЦ Анатолий Иванович Киселёв отмечен, как директор рекордных лет руководства — более четверти века он возглавлял работу предприятия, включая «лихие 90-е». Вся его трудовая деятельность — без малого 60 лет — связана с ЗиХом и Центром Хруничева. Анатолия Ивановича называли образцовым, красным и классным директором.