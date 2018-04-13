В центре Хруничева состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию бюста Анатолию Киселёву

В начале мероприятия звучала одна из любимых песен Анатолия Ивановича Киселёва «Есть только миг…».

Инесса Анатольевна Глазкова выразила слова благодарности генеральному директору Космического Центра А. Г. Варочко и всем создателям бюста Анатолию Ивановичу Киселёву за добрую память о нём. Затем председатель профсоюзной организации Виталий Лукич Тверской рассказал об Анатолии Ивановиче как о человеке, который вырос в Филях и всю свою жизнь посвятил родному предприятию, о его требовательном и заботливом отношении к людям. Он называл Киселёва «настоящим руководителем и государственником», благодарил семью, создававшую все условия для того, чтобы Анатолий Иванович полностью мог посвятить себя работе на производстве.

Председатель совета ветеранов Евгений Дмитриевич Волков в своём выступлении вспоминал время, когда Анатолий Иванович только заступил на пост директора Машиностроительного завода им. М. В. Хруничева, о том, как он руководил предприятием в 70-е и 80-е годы, как в период тяжелейшего экономического кризиса в лихие 90-е создал Центр и вывел продукцию предприятия на международный рынок пусковых услуг.

Борис Васильевич Гончаров, ветеран предприятия, рассказал, как они в детстве вместе росли, затем работали на заводе и в Министерстве общего машиностроения, о том, каким надёжным другом был Анатолий Иванович, прирождённым лидером, бескомпромиссным и принципиальным человеком. Все вспоминали о нём как о талантливом руководителе и заботливом наставнике, все благодарили руководство, профсоюзную организацию, совет ветеранов и совет молодёжи за проявленную инициативу и создание бюста легендарному человеку — Анатолию Ивановичу Киселёву.

Была объявлена минута молчания… Состоялось возложение цветов к бюсту Анатолия Ивановича Киселёва. Митинг завершила его любимая песня — из кинофильма «Весна на Заречной улице».

В истории ГКНПЦ Анатолий Иванович Киселёв отмечен, как директор рекордных лет руководства — более четверти века он возглавлял работу предприятия, включая «лихие 90-е». Вся его трудовая деятельность — без малого 60 лет — связана с ЗиХом и Центром Хруничева. Анатолия Ивановича называли образцовым, красным и классным директором.