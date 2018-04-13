В челябинском микрорайоне Парковый вырубили около 40 деревьев

Около 40 деревьев срубили ради строительства нового высотного жилого дома в микрорайоне Парковый по улице Александра Шмакова за домом № 31.

«Мы гуляли в этом месте и расстроены, что мы лишились деревьев. Законна ли эта вырубка?», — так отреагировали на это событие жители микрорайона. Представители застройщика (АО «ЮУ КЖСИ») сообщили, что вырубка произведена на законных основаниях. Вместо снесенных деревьев застройщик пообещал высадить у домов в Курчатовском районе липы, яблони и рябины.

Отметим, что судьбу обещанных компенсационных посадок впоследствии пристально не отслеживают. Сколько из высаженных растений приживаются и полноценно развиваются — остается неясным.