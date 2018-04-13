Ещё
В челябинском микрорайоне Парковый вырубили около 40 деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В челябинском микрорайоне Парковый вырубили около 40 деревьев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Около 40 деревьев срубили ради строительства нового высотного жилого дома в микрорайоне Парковый по улице Александра Шмакова за домом № 31.
«Мы гуляли в этом месте и расстроены, что мы лишились деревьев. Законна ли эта вырубка?», — так отреагировали на это событие жители микрорайона. Представители застройщика (АО «ЮУ КЖСИ») сообщили, что вырубка произведена на законных основаниях. Вместо снесенных деревьев застройщик пообещал высадить у домов в Курчатовском районе липы, яблони и рябины.
Отметим, что судьбу обещанных компенсационных посадок впоследствии пристально не отслеживают. Сколько из высаженных растений приживаются и полноценно развиваются — остается неясным.
Напомним, что в конце марта полицейские из Копейска задержали двух мужчин, которые подозреваются в том, что они незаконно срубили 22 березы.
АиФ: последние новости
Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант» Мы хотим дышать в этом городе? Деревья, лишенные кроны, не очищают воздух Челябинцы сообщили о живодёре, снявшем шкуру с собаки на берегу Миасса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств94
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»96
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны99
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США185
Украина пригрозила России по газу243
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение