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Cупруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на ноге
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Cупруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на ноге 

RT на русском 2 часа назад
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, перенёсший операцию на тазобедренном суставе, выписан из больницы. Об этом говорится в заявлении Бугингемского дворца.
«Его королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу Короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе», — приводит заявление Press Association.
Как отмечается, герцог продолжит своё восстановление в Виндзоре.
Герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован 3 апреля.
10 июня супругу Елизаветы II исполнится 97 лет. Летом 2017 года он официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома.
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