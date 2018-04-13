Cупруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на ноге

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, перенёсший операцию на тазобедренном суставе, выписан из больницы. Об этом говорится в заявлении Бугингемского дворца.

«Его королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу Короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе», — приводит заявление Press Association.

Как отмечается, герцог продолжит своё восстановление в Виндзоре.

Герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован 3 апреля.

10 июня супругу Елизаветы II исполнится 97 лет. Летом 2017 года он официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома.