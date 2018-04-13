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Гутенев спрогнозировал огромные потери США от российских санкций
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Гутенев спрогнозировал огромные потери США от российских санкций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Потери от контрсанкций России составят миллиарды долларов для экономики США. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев, передаёт РИА «Новости».
«Мне кажется, речь идёт о миллиардах долларов, причём, как я и предполагал, ответ асимметричный. Нам нельзя во взаимоотношениях с Америкой идти на симметричные шаги, потому что несопоставимы размеры экономик», — сказал он. Парламентарий также добавил, что хоть торговый оборот с ЕС и сократился, но он чрезвычайно значителен для западных стран.
Ранее руководители думских фракций и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение палаты законопроект об ответных действиях России на недружественную политику США. Инициативу Совет Думы планирует рассмотреть на внеочередном заседании уже 16 апреля.
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