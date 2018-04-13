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Ученые исследовали бактрийский гарнизон времен Александра Македонского
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Ученые исследовали бактрийский гарнизон времен Александра Македонского 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Археологи выяснили, что Узундара представляла собой пограничную заставу, воины которой защищали плодородные оазисы Бактрии от набегов кочевников. Основная цитадель была треугольной формы, и занимала более 1,7 тысячи квадратных метров (около трети футбольного поля). Ее окружали мощные двойные стены с 13-ю прямоугольными бастионами-башнями. Общая протяженность фортификационных укреплений достигает одного километра.
В центре цитадели находилось монументальное сооружение размерами 12х15 метров с двумя подвалами от 2,5 до 4 метров глубиной. Здание было облицовано обтесанными каменными прямоугольными плитами. Высшее военное руководство крепости жило в помещениях, где стены были украшены терракотовыми панелями с рельефными орнаментами, у стен стояли изящные бронзовые светильники, а среди столовой посуды, преимущественно греческих форм, присутствовали покрытые лаком и расписные сосуды и мегарские чаши.
Вероятно, в главном здании цитадели жили также и женщины. Они могли себе позволить купаться в керамических ваннах, фрагменты, одной из которых были обнаружены в подвале здания.
"Керамические ванны были очень распространены в Греции, но, в основном, считались женским атрибутом. Мужчины вели более спартанский образ жизни и, как правило, ваннами не пользовались. Но, если предположить, что эти ванны предназначались для супруги стратега этого гарнизона то, возможно, женщины в крепости все-таки были. Впрочем, вряд ли их было много: жизнь и условия в высокогорной крепости были довольно суровыми", — считает научный сотрудник Института археологии РАН Нигора Двуреченская.
Одна из самых интересных находок в крепости Узундара — это фрагменты китайского оружия династии Хань: наконечник бронзового арбалетного болта и часть пластины ламеллярного доспеха. Как полагают ученые, это оружие принадлежит юэджийским кочевникам, нашествие которых и погубило Греко-Бактрийское царство. Кроме того, в крепости найдены свыше 300 наконечников стрел, более 300 каменных ядер для пращи, дротики, фрагменты железных и бронзовых панцирных пластин, и деталей конской упряжи.
А перед крепостью находилась торговая площадка, на которую приезжали с продуктами и ремесленными товарами жители окрестных поселений. На рынке было обнаружено около сотни медных и серебряных эллинистических монет. Среди них есть уникальные — с изображением Александра Македонского с львиным скальпом на голове, монеты Антиоха I и всех правителей Греко-Бактрийского царства от Диодота до Гелиокла.
Справка «РГ»
Крепость Узундара, была построена в горах Байсуна на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря 2,5 тысячи лет назад. В 1991 году академик Эдвард Ртвеладзе обнаружил первые фрагменты крепостных стен и фортификационных сооружений цитадели. Однако археологические исследования начались только в 2013 году.
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