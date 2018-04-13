Центр госуслуг на Головинском шоссе оснастили подсветкой

Световую конструкцию смонтировали на фасаде центра госуслуг на Головинском шоссе. Подсветкой оборудовали все офисы «Моих документов» столицы.

Елена Громова. — Здания центров оснащены фасадным освещением, которое облегчает ориентирование в темное время суток. Мы постоянно думаем о комфорте наших посетителей. Теперь ко всей основной навигации добавились светящиеся вывески на фасадах и крышных конструкциях центров, — отметила директор центров госуслуг Москвы

Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов.

Напомним, что «Мои документы» Головинского района расположены по адресу: Головинское шоссе, д. 5. Режим работы: с понедельника по воскресенье, с 08.00 до 20.00. (ск)