Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг , когда американская власть напоминает ему о своем существовании?

Идет в Сенат. Дает показания.

Уважительно общается со старыми пердунами, которые по уровню знаний про IT не сильно отличаются от наших пердунов в Государственной Думе

Что делает великий предприниматель Павел Дуров , когда российская власть напоминает ему о своем существовании?

Посылает ее подальше.

Из этого я скорее готов сделать вывод о том, что Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять.

Второй случай подряд — это уже некоторая закономерность.

А стремление любого государства напоминать о себе, когда речь идет о периметре, неистребимо и естественно. Будь то Россия США или страна никогда не какающих эльфов.

Не принимать этого в расчет — дело, конечно, благородное, но с предпринимательством не связанное никак.

Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича