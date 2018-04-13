Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?
Идет в Сенат. Дает показания.
Уважительно общается со старыми пердунами, которые по уровню знаний про IT не сильно отличаются от наших пердунов в Государственной Думе.
Что делает великий предприниматель Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании?
Посылает ее подальше.
Из этого я скорее готов сделать вывод о том, что Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять.
Второй случай подряд — это уже некоторая закономерность.
А стремление любого государства напоминать о себе, когда речь идет о периметре, неистребимо и естественно. Будь то Россия, США или страна никогда не какающих эльфов.
Не принимать этого в расчет — дело, конечно, благородное, но с предпринимательством не связанное никак.
Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича