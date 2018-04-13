Ещё
Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?
Идет в Сенат. Дает показания.
Уважительно общается со старыми пердунами, которые по уровню знаний про IT не сильно отличаются от наших пердунов в Государственной Думе.
Что делает великий предприниматель Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании?
Посылает ее подальше.
Из этого я скорее готов сделать вывод о том, что Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять.
Второй случай подряд — это уже некоторая закономерность.
А стремление любого государства напоминать о себе, когда речь идет о периметре, неистребимо и естественно. Будь то Россия, США или страна никогда не какающих эльфов.
Не принимать этого в расчет — дело, конечно, благородное, но с предпринимательством не связанное никак.
Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Потанин отказался от «русской рулетки» с Дерипаской за акции «Норникеля» В Госдуме понадеялись на сознательность США по иранскому вопросу Шнуров на свое 45-летие записал новый альбом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны120
Украина пригрозила России по газу247
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США191
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение