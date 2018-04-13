Telegram-канал Караульный о блокировке мессенджера

Официальная позиция редакции одного из старейших телеграм-каналов «Караульный», в связи с блокировкой работы месседжера на территории Российской Федерации

1. Мы установили VPN на мобильные устройства в 2016 году.

2. Порядка 85% наших читателей установили его за последние сутки.

3. Весьма забавно наблюдать, как требующие правового регулирования месседжеров депутаты, ничего не знающие про открытые коды, спустя несколько дней предлагают заняться выпуском контрафактной американской продукции — в ответ на санкции. В сочетании это свидетельствует об отсутствии достоинства.

4. У нас всё.