Омич ради отдыха за границей выплатил крупный долг по алиментам 

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
39-летний житель Азовского района Омской области с 2014 года не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Сумма его долга составила 169 тысяч рублей.
В связи с этим судебные приставы ограничили ему право выезда за пределы Российской Федерации. Мужчине пришлось полностью погасить долг, поскольку он давно планировал отправиться заграницу, а сложившиеся обстоятельства способны сорвать поездку.
Добавим, что на данный момент по состоянию на 1 апреля 2018 года в праве выезда за пределы страны ограничены 30 672 жителя Омской области.