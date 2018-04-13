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Омич ради отдыха за границей выплатил крупный долг по алиментам
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Омич ради отдыха за границей выплатил крупный долг по алиментам 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
39-летний житель Азовского района Омской области с 2014 года не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Сумма его долга составила 169 тысяч рублей.
В связи с этим судебные приставы ограничили ему право выезда за пределы Российской Федерации. Мужчине пришлось полностью погасить долг, поскольку он давно планировал отправиться заграницу, а сложившиеся обстоятельства способны сорвать поездку.
Добавим, что на данный момент по состоянию на 1 апреля 2018 года в праве выезда за пределы страны ограничены 30 672 жителя Омской области.
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