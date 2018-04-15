Министра соцполитики Красноярского края оштрафовали за плохие конфеты 

Министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову УФАС оштрафовала за некачественные подарки детям на новый год.
Напомним, как ранее сообщала прокуратура краевые чиновники сэкономили на подарках для детей-инвалидов и неполных семей к новому году. Министерство социальной политики края заключило договор с кондитерской компанией «МирФирм», которая ранее была занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновники данную информацию не стали проверять, а выделили 2,2 млн на сладкие подарки, не проводя при этом экспертизу качества. Позже выяснилось, что до 60% кондитерских изделий не соответствовали стандартам качества. Кроме того, в подарках были не те сладости, что указывались в условиях контракта.
В результате заместитель руководителя Красноярского УФАС России вынес постановление о назначении министру соцполитики штрафа в размере 30 тысяч рублей.