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Министра соцполитики Красноярского края оштрафовали за плохие конфеты
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Министра соцполитики Красноярского края оштрафовали за плохие конфеты 

АиФ Красноярск 17 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову УФАС оштрафовала за некачественные подарки детям на новый год.
Напомним, как ранее сообщала прокуратура краевые чиновники сэкономили на подарках для детей-инвалидов и неполных семей к новому году. Министерство социальной политики края заключило договор с кондитерской компанией «МирФирм», которая ранее была занесена в реестр недобросовестных поставщиков. Чиновники данную информацию не стали проверять, а выделили 2,2 млн на сладкие подарки, не проводя при этом экспертизу качества. Позже выяснилось, что до 60% кондитерских изделий не соответствовали стандартам качества. Кроме того, в подарках были не те сладости, что указывались в условиях контракта.
В результате заместитель руководителя Красноярского УФАС России вынес постановление о назначении министру соцполитики штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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