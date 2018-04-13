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Послушай лучшие наушники в Москве. Только 3 дня
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Послушай лучшие наушники в Москве. Только 3 дня 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Только 3 дняСоскучились по эксклюзивным наушникам, дорогим колонкам и прочей аудиотехнике, от которой бегут мурашки по всему телу?
Я тоже.
Хорошо, что есть Hi-Fi & Hi-End Show — специализированная выставка, где лучшие мировые бренды акустики хвастаются своими новинками.
За несколько дней можно самолично покрутить в руках и послушать наушники из японской сосны или насладиться звучанием колонок стоимостью с однокомнатную квартиру в Москве.
Кроме этого, на выставке можно изучить и потестить:
ресиверы
усилители
видеопроекторы
виниловые проигрыватели
элитные домашние кинотеатры
акустические системы Hi-Fi и High End  И многое другое.
В прошлом году за 3 дня выставку посетили более 20 000 человек. С тобой было бы 20 001.
Есть шанс это исправить прямо сегодня.
Зачем сюда идти?
В этом году целых 3 дня, с 13 по 15 апреля, гостиница «Аквариум» в Крокус Сити Холле превращается в царство звука. Меломанам, любителям поглазеть на новинки акустики и коллекционерам виниловых пластинок здесь настоящий рай.
В одной комнате закрытое прослушивание уникальной Hi-End системы, в другой сотни виниловых пластинок, среди которых попадаются настоящие раритеты по приемлемым ценам, а по соседству лежат новейшие наушники или виниловый проигрыватель, который кроме тебя ещё никто не видел в России.
А ты не только видишь, но и можешь потрогать его, изучить и включить.
Можешь даже купить, если финансы позволяют.
Среди разнообразия брендов хочу порекомендовать несколько, которые из года в год удивляют посетителей этой выставки своими новинками:
1. Audio-Technica. Наушники за 2000 евро и другие сюрпризы
Мы много рассказывали о продуктах этого бренда. В этом году Audio-Technica предлагает каждому послушать действительно эксклюзивный звук.
ATH-ADX5000
Специально для выставки Audio-Technica привезла уникальные наушники, которые стоят как подержанный автомобиль.
Насладиться звучанием ATH-ADX5000 можно в специальном кресле, и такая возможность есть только у посетителей выставки: эти открытые головные мониторы за 2 000 евро приехали в Россию в единственном экземпляре.
ATH-CKR35BT, ATH-CKR55BT и ATH-CKR75BT
Среди новинок есть несколько беспроводных «капелек», которые различаются размером драйверов и материалами: самые крутые выполнены из алюминия. Лёгкие, удобные, идеальные для городских условий.
ATH-DSR5BT
Наушники в чрезвычайно популярном формате «ожерелья» ATH-DSR5BT являются продолжением линейки DSR, которые уже успешно завоёвывают сердца и уши любителей глубокого и качественного звука по всему миру.
Если вы никогда не пробовали наушники-«ожерелье», начните свое знакомство с ATH-DSR5BT, вам понравится.
ATH-AR5BT и ATH-ANC700BT
Беспроводная полноразмерная новинка ATH-AR5BT порадует кристальным звуком и обилием расцветок. Это вам не «битсы», как по звуку так и по тактильным ощущениям.
А вот ATH-ANC700BT ещё и обладают внушительным «шумодавом», который просто незаменим как в самолёте, так и в метро. Обе модели обязательны к прослушиванию.
ATH-SPORT50BT & ATH-SPORT70BT
Не обошли вниманием и спортивно-ориентированных меломанов, показав наушники для спортсменов.
Беспроводные ATH-SPORT50BT и ATH-SPORT70BT защищены от пота и пыли, работают до 6-ти часов и невероятно удобно сидят в ушах.
Как все вышеперечисленные наушники раскроют ваши любимые треки, проверьте сами на стенде Audio-Technica в комнате 603 на 6-м этаже.
2. FiiO. Будет очень громко
Эта компания делает любой iPhone мощнее с помощью своих портативных усилителей.
На стенде FiiO можно «раскачать» любые наушники с помощью новых ЦАП, которые подключаются к смартфону и не только усиливают аудио-сигнал, но и улучшают его качество.
FiiO A5  FiiO Q1 II  Магия? Нет, физика! Убедитесь в этом сами, стенд FiiO находится в той же комнате 603.
3. Astell&Kern. Старые знакомые с новыми продуктами
Мой личный топ. Наушники, плееры или усилители — я в восторге от любого творения этих акустических мастеров.
ACRO L1000
Каждый, кто заглянет на стенд Astell&Kern, может увидеть и опробовать первый настольный усилитель для наушников с необычным дизайном. ACRO L1000 оснащён двумя чипами AK4490: такие же используются в культовом плеере AK380.
ACRO S1000
Вторая новинка — настольные колонки в литом алюминиевом корпусе. Такой корпус минимизирует призвуки и колебания, а сдвоенный ЦАП выдает богатейший объемный звук с прекрасным разрешением.
А ещё они смотрятся просто отпадно.
Fostex. Отличный выбор для меломанов
Эти ребята не боятся экспериментировать с материалами, создавая потрясающие наушники.
T60RP
На стенде Fostex можно залипнуть надолго, вслушиваясь в звучание новых мониторных наушников T60RP. Это настоящее произведение искусства: чашки сделаны из древесины африканского махогани, а оголовье и амбушюры из натуральной кожи.
Внутри — диафрагма собственной разработки из полиимидной пленки с медным токопроводящим слоем и высокоэффективный неодимовый магнит. Включи любой трек и не сможешь оторваться от прослушивания до финальных аккордов.
4. DUNU. Наушники — топ  Если вы не знаете этот бренд, значит вы не интересуетесь музыкой. Многие музыканты отдают предпочтение наушникам DUNU на своих выступлениях.
Falcon-C  На выставку 2018 года DUNU привезли новые внутриканальные наушники, которые идеально подойдут как для повседневнего использования, так и в качестве звукового мониторинга на концертных площадках. Удобная посадка, сменный провод и впечатляющие характеристики.
Обязательно послушайте Falcon-C, даже если вы не фанат наушников такого типа.
5. COWON. Их новинки нравятся всем
Плееры этой марки давно зарекомендовали себя в стане любителей качественной акустики по всему миру.
PLENUE V  Новый плеер PLENUE V выглядит слишком футуристично, чтобы просто пройти мимо него. Изящные линии, современная начинка и удобное управление медиатекой — этот гаджет точно вам понравится, как понравился мне.
Его можно пощупать и изучить в комнате 601 на 6-м этаже.
6. CAYIN. Новое имя в акустике
Впервые в России и сразу в топ. Плееры CAYIN выглядят просто потрясающе стильно. Звучат тоже отлично.
Обязательно покрутите в руках плеер CAYIN N3 в алюминиевом корпусе с кожаной вставкой. Влюбитесь в него, как влюбился я. Это новое имя в мире портативного аудио, и звучит оно достаточно уверенно.
В ассортименте есть не только плееры, но и портативные усилители. Каждый хочется попробовать и послушать самому.
7. Dreamwave. Больше спорта, больше музыки!
Портативная outdoor-акустика с ярким дизайном. Неубиваемая и громкая.
В прошлом году колонки от Dreamwave неизменно вызывали интерес всех посетителей выставки, благодаря ассортименту, формам и размерам. Этот год — не исключение, если вы ещё не оценили эти «вездеходы» от мира музыки, не упустите этот шанс.
8. SOUL. Впервые в России
Новый акустический бренд с богатым ассортиментом наушников на все случаи жизни.
Компания SOUL является одним из выдающихся лидеров в производстве акустических устройств, беспроводных наушников и слуховых аппаратов. С компанией тесно сотрудничают музыканты и ведущие инженеры, чтобы создавать отличные аудиопродукты по доступной цене.
На стенде этого бренда можно послушать наушники для спортсменов, путешественников, экстремалов и обыкновенных любителей качественного звука. Обязательно послушайте их все в комнате 601.
Понятно, что это лишь малая часть того, что ждет вас на Hi-Fi & Hi-End Show. Помимо вышеперечисленных брендов можно увидеть новинки от KOSS, Campfire Audio, Westone, Etymotic, Mr.Speakers, HiFiMan, MasterDynamic и многих других.
Приходи, изучай, удивляйся
Огромный выбор Hi-Fi и High End систем, компонентов и аксессуаров, которые можно увидеть с 13 по 15 апреля на Hi-Fi & Hi-End show 2018, может подтолкнуть к спонтанным покупкам, будьте осторожны.
Дата: с 13 по 15 апреля;
Место: Москва, отель «Аквариум» (Мякинино, «Крокус Сити Холл», комнаты 601, 603 и 605 на 6-м этаже в частности);
Время работы: с 10 до 18 часов
Цена билета: 500 рублей в фойе отеля.
Даже если вы не готовы обменять внушительную суму денег на новенькую акустику, всё равно приходите.
Hi-Fi & Hi-End show 2018 — это место, где можно просто послушать топовый звук, изучить горы виниловых пластинок и обрести новые мечты.
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