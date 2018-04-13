В Родительский день в Кургане увеличится количество автобусных рейсов до кладбищ

В Родительский день, который в этом году приходится на 17 апреля, с 9:00 до 18:00 в Кургане будет организовано движение общественного транспорта до городских кладбищ.

До кладбища в поселке Рябково будут ходить:

маршрут № 5 пос. Вороновка — ул. Лескова;

маршрут № 320 ул. Криволапова — ул. Лескова;

маршрут № 363 ул. Лескова — вокзал;

маршрут № 19 госпиталь — сады «Радуга», интервал движения — 11 мин. ; 10 единиц техники;

маршрут № 20 госпиталь — ул. Достоевского, интервал движения — 13 мин., 8 единиц;

маршрут № 327 ул. Достоевского — пос. Сиреневый, интервал — 20 мин., 5 единиц;

маршрут № 17 Ледовый дворец — пос. Сиреневый, интервал —14 мин., 7 единиц;

маршрут № 371 Ледовый дворец — ул. Лескова, интервал — 30 мин., 2 единицы.

До «Зайковского кладбища» будут следовать:

маршрут № 2 ул. Достоевского — АО НПО «Курганприбор», интервал движения — 12 мин., 8 единиц;

маршрут № 32 Ледовый дворец — «Зайковское кладбище», интервал движения — 15 мин., 8 единиц;

маршрут № 330 ул. Достоевского — Ледовый дворец, интервал движения — 18 мин., 5 ед. (из 10 ед.) следуют до кладбища «Зайково».

Также в этот день будет курсировать спецрейс «Зайковское кладбище» — кладбище «Рябково» (маршрут № 366). Он проследует по маршруту: ул. Зауральская, Автозаводская, Галкинский переезд, ул. Мостостроителей, пр. Голикова, ул. Карбышева, Черняховского, интервал движения — 22 мин. На этот маршрут выделено 5 автобусов. До кладбища в поселке Чистопрудное будет ездить маршрут № 396 Б. Солнечный — пос. Сиреневый, интервал движения — 20 мин.. Всего на маршруте окажутся 8 автобусов. До кладбища в микрорайоне Глинки (ост. «Торговый центр») будут ходить:

маршрут № 42 ул. Невежина — ст. Утяк, интервал движения — 16 мин. ; 7 единиц;

маршрут № 72 вокзал — микрорайон Керамзитный, интервал — 72 мин. ; 1 единица;

маршрут № 307 Ледовый дворец — пос. Затобольный, интервал движения — 11 мин. ; 10 единиц;

маршрут № 341 ул. Невежина — микрорайон Челноково, интервал движения — 18 мин. ; 6 единиц.

Поскольку транспорт будет привлечен для перевозки жителей в направлении кладбищ, интервал движения транспорта на маршрутах города будет увеличен.