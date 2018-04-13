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В Белореченске построят новый логистический центр
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В Белореченске построят новый логистический центр 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В Белореченске построят логистический центр и центр приема и реализации продукции.
Во время проведения Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» было подписано соглашение о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций о реализации инвестиционного проекта «Строительство логистического центра и центра приема и реализации продукции Белореченского района» на территории Белореченского района, между администрацией муниципалитета и индивидуальным предпринимателем Кадиром Мамед-Оглы Балаевым.
Проект предполагает строительство центра площадью 7258 кв. м вдоль автомобильной дороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск.
Объем инвестиций составляет 150 млн руб., с количеством 30 рабочих мест.
В рамках проекта предусмотрено строительство складского комплекса с оборудованием для приемки и первичной обработки овощей и фруктов с расфасовкой и упаковкой для поставки в розничную сеть и сетевые магазины; строительство склада-холодильника, с холодильным оборудованием и оборудованием первичной обработки овощей и фруктов для подготовки продукции к хранению; стоянка легкового и грузового автотранспорта (может решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами); удобная логистическая развязка (граничит с железнодорожным транспортом и автодорогой федерального назначения Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск).
Первым этапом строительства логистического центра предполагается возведение комплекса мелко-оптовой и розничной торговли, где планируется реализация продукции предприятий пищевой промышленности ООО «Кубань-Ти», ООО «Кубань-Продукт», носочно-чулочное производство ООО «Белтекс», а также местных товаропроизводителей и фермеров.
В настоящий момент началось строительство первого этапа логистического центра — отсыпка гравийно-песчаной смесью и грейдирование основной площадки.
Строительство комплекса мелко-оптовой и розничной торговли с площадью 1440кв. м (первый этап проекта) планируется завершить в ноябре 2018 года.
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