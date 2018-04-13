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«Мы против строительства мусорного полигона»: жители села Васильевка пикетировали губдуму
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«Мы против строительства мусорного полигона»: жители села Васильевка пикетировали губдуму 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители поселка Васильевка в Ставропольском районе выступили против размещения полигона с мусором около населенного пункта. Они провели одиночный пикет у входа в Самарскую губернскую думу. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.
У ГубДумы теперь жители Васильевки протестуют против переноса к ним свалки от Узюково. Тема свалок становится в России политической. И куда не переноси, везде будет протест. При этом в Северной Европе перерабатывается 100% отходов. А у нас только 10%, говорил Симак. pic.twitter.com/cpi2nrGvVu — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 13 апреля 2018 г.
При этом в Узюково также не горят желанием жить рядом с помойкой. Сельчане собирают подписи под петицией в адрес правительств России и Самарской области, президента РФ Владимира Путина, областной прокуратуры, природоохранной прокуратуры, министра сельского хозяйства, Совета Федерации и Самарской губернской думы. — Рядом с нами планируют построить «мусорный кластер». Его размер — 108 гектаров, высота — 70 метров. Сюда будут везти мусор со всего Приволжского федерального округа. Кроме того, здесь планируют утилизировать фосфор, — рассказали авторы петиции. По расчетам местных жителей, экологическая катастрофа затронет 5 близлежащих поселков — Ташелку, Мусорку, Васильевку, Верхнее и Нижнее Санчелеево. Также из-за свалки может пострадать «чудотворный» родник в Ташле. — Таким образом, стройка приведет к массовому оттоку населения, оскорблению чувств верующих и подрыву продовольственной безопасности, — добавили представители инициативной группы. — Вредные вещества будут попадать в почву, а из нее — в продукцию сельхозпроизводителей.
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