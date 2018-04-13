Александр Бурков назначил нового руководителя главного управления информполитики Омской области 

Пост руководителя главного управления информационной политики Омской области в пятницу, 13 апреля, заняла 25-летняя выпускница ОмГТУ Анастасия Гуливатенко, сменив ушедшего в отставку по собственному желанию Станислава Сумарокова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, врио губернатора Александр Бурков уже подписал соответствующее распоряжение. Ране сообщалось, что предшественник.
К своим обязанностям начальник ГУИП преступила с сегодняшнего дня. Известно, что ранее Анастасия Гуливатенко работала в качестве помощника депутата Заксобрания Омской области Вадима Морозова, а также пресс-секретарем в региональном министерстве экономики. С декабря прошлого года она была назначена на пост руководителя пресс-службы главы региона Александра Буркова.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.