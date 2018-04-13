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Минкомсвязь рассчитывает на принятие закона об акционировании «Почты России» в 2018 году
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Минкомсвязь рассчитывает на принятие закона об акционировании «Почты России» в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь рассчитывает, что закон об акционировании "Почты России" может быть принят уже в этом году, рассказал ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев (курирует почтовое направление) в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Это вопрос уже ближайшего будущего. Я думаю, что в этом году мы точно это увидим", — сказал он.
Уточнять, в какую из сессий Госдумы может быть принять законопроект, Евраев не стал, так как его «обсуждение может затянуться».
Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что реорганизация «Почты России» в акционерное общество может состояться в конце 2018 — начале 2019 года, если соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию.
5 апреля группа депутатов внесла в Госдуму новый законопроект о реорганизации «Почты России», который также предусматривает переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Предусматривается, что 100% «Почты России» будет принадлежать Российской Федерации. Все имущество ФГУП перейдет в имущество акционерного общества.
Предыдущий законопроект о реорганизации ФГУП «Почта России» был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, но так и не был утвержден. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров пояснял, что за это время изменилось законодательство, не позволяющее принять тот законопроект.
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