Минкомсвязь рассчитывает на принятие закона об акционировании «Почты России» в 2018 году

"Это вопрос уже ближайшего будущего. Я думаю, что в этом году мы точно это увидим", — сказал он.

Уточнять, в какую из сессий Госдумы может быть принять законопроект, Евраев не стал, так как его «обсуждение может затянуться».

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что реорганизация «Почты России» в акционерное общество может состояться в конце 2018 — начале 2019 года, если соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию.

5 апреля группа депутатов внесла в Госдуму новый законопроект о реорганизации «Почты России», который также предусматривает переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Предусматривается, что 100% «Почты России» будет принадлежать Российской Федерации. Все имущество ФГУП перейдет в имущество акционерного общества.