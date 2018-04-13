Блокчейн позволит ОАЭ сэкономить очень много средств и сделать экономику прозрачной

Вице-президент ОАЭ и правитель Дубая Шейх Мохаммед бин Рашид, запустил «Блокчейн-стратегию 2021» (‘UAE Blockchain Strategy 2021’). Ее цель заключается в том, чтобы государство стало мировым лидером блокчейн-технологий. Передает Dubai Media Office.

Моххамед бин Рашид считает, что внедрение блокчейн-технологий сэкономит 11 млрд арабских дирхамов (это порядка $3 млрд), которые правительство тратит на документооборот ежегодно. Власти смогут сэкономить миллионы рабочих часов, сократить количество займом через ценные бумаги.

В основе стратегии лежат четыре принципа: счастье граждан и резидентов страны, эффективность правительства, современная законодательная система, глобальный предпринимательский потенциал.

Правительство Арабских Эмиратов намерено инвестировать в обучающие курсы, мероприятия, конференции и форумы, чтобы укрепить свои позиции в сфере блокчейна, а также поддерживать университетское образование по данному направлению и смежным дисциплинам, таким как криптографическая защита.

В феврале Комитет по дорогам и транспорту Дубая объявил о своих планах запустить в 2020 году систему обслуживания транспортных средств в течение сроков эксплуатации на базе блокчейна, что позволит автовладельцам отслеживать историю своих автомобилей.

В марте Дубай сообщил о намерении открыть торговую площадку в сфере туризма, что является частью инициативы Dubai 10x. Платформа объединит туристические организации. Они смогут заниматься планированием путешествий на блокчейне, давать клиентам прозрачные цены и выбор в режиме реального времени.

О том, как технология распределенного реестра уже меняет рынок туристических услуг и когда это придет в Россию , читайте в нашем исследовании «Блокчейн в туризме: возможности открыть мир по-новому».

текст: Марина Шматкова, фото: Unsplash