Концерты, квесты и полевая кухня, или Полезные и веселые субботники

«Субботник — безвозмездное выполнение какой-либо общественно полезной работы в сверхурочное время добровольным объединением людей (первоначально производившееся по субботам)» — звучит уныло? А вот и нет. Московские субботники — дело хоть и безвозмездное и общественно полезное, но вовсе не скучное. Парки, например, готовят концерты, мастер-классы, квесты и другие развлечения для всех, кто придет помочь им с уборкой. В этом году субботники пройдут 14 и 21 апреля.

Куда идти?

Где именно в вашем районе пройдет субботник, можно узнать на сайтах префектур и управ, в районных СМИ и на информационных стендах домов.

Убрать предлагают не только дворы и детские площадки, но и парки. 23 из них на общегородскую уборку зазывают развлекательными программами и угощениями. Например, в усадьбе Воронцово после работ устроят чаепитие и развернут полевую кухню, где всех участников угостят кашей. В Измайловском парке проведут квест-путешествие по экологическим тропам, в Парке Горького организуют вечеринку-пикник.

В «Зарядье» на мастер-классах предложат сделать ульи для диких пчел, а в парке Победы — скворечники, домики-кормушки для белок и сувениры из природных материалов. В последнем для участников субботника также выступят фолк-ансамбли, фольклорный театр и студия современного танца.

Что взять с собой?

Ничего. Инвентарь и саженцы выдадут на месте. Главное — надеть удобную одежду, которую не жалко испачкать.

Что будем делать?

В городе уже идет месячник по благоустройству, и большую часть работ коммунальные службы делают сами. На субботниках горожане обычно убирают мусор и приводят в порядок клумбы и газоны: разрыхляют почву, высаживают цветы и кустарники.

Кроме того, комплекс городского хозяйства ежегодно проводит фотоконкурсы для активных участников субботников. С 1 по 30 апреля все желающие могут опубликовать в социальных сетях фото и добавить хештеги #Янасубботник и #ЧистаяМосква. Победители конкурса смогут побывать на экскурсии на одном из уникальных объектов комплекса горхозяйства.

Кто это придумал?

Этой традиции немногим меньше века, только своим появлением обязана она событию, которое к уборке отношения не имеет. Московские железнодорожники 12 апреля 1919 года после смены решили бесплатно отремонтировать несколько паровозов. Их идею подхватили другие фабрики и заводы, и с мая по июнь 1919-го только в Москве прошло 30 субботников.

Праздник освобожденного труда: первые субботники в столице

Первый массовый субботник состоялся в Москве 1 мая 1920 года. Тогда на уборку вышли больше 400 тысяч человек, в том числе и Ленин, который в тот день помогал носить бревна. Этот эпизод породил не только множество художественных произведений, но и анекдотов.

Субботники-2018 в цифрах

Планы у города большие. За два дня хотят убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, привести в порядок свыше восьми тысяч фонарей, покрасить более 433 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и почти 52 тысячи урн.