С начала года в регионе выявлено более 70 нарушений в сфере размещения наружной рекламы

Ярославской области продолжается процесс наведения порядка в сфере наружной рекламы. С начала года этим занимается региональный департамент имущественных и земельных отношений. Его сотрудниками проведены проверки в Ярославском и Переславском муниципальных районах, Рыбинске Переславле-Залесском . В постоянном режиме мониторится размещение рекламных конструкций на территории Ярославля

По результатам рейдов в Рыбинске в адрес рекламных агентств были направлены уведомления о необходимости приведения внешнего вида рекламных конструкций в нормативное состояние. Предусмотрены заглубление фундаментных блоков, окраска, обязательность размещения информационных табличек с указанием собственника. В Переславле-Залесском и Переславском районе выявлено большое количество незаконных объектов. Вынесены предписания об их демонтаже, срок исполнения — 30 дней.

— Процесс выявления нарушений в сфере размещения наружной рекламы идет постоянно. Одновременно ведется работа с нарушителями, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов. — На сегодня вынесено более 70 предписаний в отношении незаконных крупноформатных рекламных конструкций. Шесть широкоформатных конструкций собственники уже демонтировали за свой счет согласно выданным сотрудниками нашего департамента предписаниям.

Как пояснил Леонид Золотов, на данный момент определены организации-подрядчики по демонтажу незаконных рекламных конструкций. С установлением стабильных положительных температур и оттаиванием грунта работы по сносу будут продолжены.

Получить консультацию по вопросам размещения наружной рекламы на территории Ярославской области можно, обратившись к специалистам ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» по тел. (4852) 40-08-28.