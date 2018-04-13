Беспилотники задействуют для развития экономики Волгоградской области

АиФ Волгоград: последние новости

Первый этап ремонта дома на Невской в Волгограде закончат до конца недели

В Волгоградской области с 16 апреля по 16 мая пройдут субботники

В Ворошиловском районе Волгограда на несколько дней отключат воду