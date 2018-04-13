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Беспилотники задействуют для развития экономики Волгоградской области
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Беспилотники задействуют для развития экономики Волгоградской области 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты Волгоградской областной Думы обсудили перспективы использования беспилотной авиации для решения важных социально-экономических вопросов региона.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регпарламента, сейчас дроны применяются для кадастрового учета земли в интересах налогообложения, для контроля за лесным и водным хозяйствами, дорожного покрытия, а также в сельском хозяйстве. Опытом применения беспилотников в сельском хозяйстве с волгоградскими парламентариями поделились специалисты Белгородской области, где открыта первая в России экспериментальная площадка «Аэронет» — глобальный рынок оказания услуг дронами. Разработчики данного проекта отрабатывают технологию цифрового земледелия. Коптеры круглогодично контролируют обстановку на полях и даже участвуют в сельхозработах. Таким образом, с помощью аэрофотосъемки уже проведена инвентаризация более 35 миллионов гектаров пашни в 15 субъектах РФ. Обнаружены сотни тысяч гектаров брошенных и неучтённых земель, выявлены и устранены нарушения на десятки миллионов рублей. По итогам совещания профильным комитетам областной Думы рекомендовано подготовить предложения о возможностях применения беспилотной авиации в Волгоградской области.
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