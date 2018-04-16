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Законопроект о контрсанкциях: хотели напугать американцев, а напугали своих
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Законопроект о контрсанкциях: хотели напугать американцев, а напугали своих 

BFM.RU 18 минут назад
Фото: BFM.RU
Депутатский законопроект с контрсанкциями против США остается одним из самых обсуждаемых в медиапространстве. Документ предусматривает возможность введения ограничения поставок алкогольной и табачной продукции, лекарств, прекращение сотрудничества в авиастроении и ракетно-строительной отрасли, а также возможность производить западные товары без патентов. При этом введение конкретных мер остается за правительством.
Законопроект был внесен спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех четырех фракций. Акции компании «ВСМПО-Ависма», которая поставляет титан в США, снизились на 6%. Не повредят ли контрсанкции российским же компаниям? По уже сложившейся традиции принятие санкций может больше навредить России, чем американцам. Именно такой месседж читается в большинстве рассуждений по поводу нового законопроекта с антиамериканскими санкциями. Народные избранники переполошили всех. Самое нейтральное заявление на фоне остальных парламентариев сделал первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков:
Александр Жуков первый зампредседателя Госдумы «Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении РФ».
В то время как председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин своим заявлением о том, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing в ответ на санкции США, просто обрушил акции крупнейшего отечественного производителя титана компании «ВСМПО-Ависма». Обвал котировок стал рекордным с июня прошлого года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей. Рынок в недоумении: зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. «Ависма» обеспечивает треть потребностей мирового авиапрома, а в российском парке самолетов большую часть занимает именно Boeing.
Также сильный резонанс вызвал пункт об ограничении ввоза в Россию некоторых лекарств, произведенных в США или иных государствах. При этом уточняется, что лишь в том случае, если есть аналоги. Однако депутаты прекрасно понимают, что многие аналоги устарели и малоэффективны, и сами надеются, что здравый смысл возобладает.
Николай Герасименко первый зампредседателя комитета по охране здоровья «Здесь ни в коем случае нельзя ограничить ввоз лекарств, без которых просто наши граждане, больные не смогут обойтись. А у нас очень много препаратов онкологических, сердечно-сосудистых, просто жизненно важных. Надо смотреть будет на перечень, есть ли у нас аналоги и что эти аналоги представляют. Если аналог малоэффективен — у нас же есть справочники эффективности препарата, поэтому сейчас разговор преждевременный. Но, я думаю, здравый смысл возобладает. Но всегда оригинал лучше копии. Поэтому это очень серьезная вещь. Здесь, скорее, при запрете накажут не американцев, а накажут россиян».
Паниковать не стоит, в законопроекте нет никакой конкретики. Все решения будет принимать правительство, успокаивает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников:
Сергей Калашников первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике «Закон рамочный. Никаких конкретных мер он не предусматривает. Только в пояснительной записке есть перечень возможных вариантов. Сам по себе закон — пустышка, и никто от него не пострадает. В соответствии с законом все решения правительство будет принимать точечно. Это означает, что каждая позиция будет обсуждаться. Посмотрим. Я думаю, что закон пройдет просто на ура! Четыре руководителя фракции его внесли, ну о чем разговор?»
Конкретизировать свой законопроект депутаты планируют в мае. К ним присоединятся профильные министерства, а потом — слово за правительством. Что оно возьмет на вооружение, а что просто почит в бозе.
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