Законопроект о контрсанкциях: хотели напугать американцев, а напугали своих

Депутатский законопроект с контрсанкциями против США остается одним из самых обсуждаемых в медиапространстве. Документ предусматривает возможность введения ограничения поставок алкогольной и табачной продукции, лекарств, прекращение сотрудничества в авиастроении и ракетно-строительной отрасли, а также возможность производить западные товары без патентов. При этом введение конкретных мер остается за правительством.

Александр Жуков: Законопроект был внесен спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех четырех фракций. Акции компании «ВСМПО-Ависма» , которая поставляет титан в США, снизились на 6%. Не повредят ли контрсанкции российским же компаниям? По уже сложившейся традиции принятие санкций может больше навредить России , чем американцам. Именно такой месседж читается в большинстве рассуждений по поводу нового законопроекта с антиамериканскими санкциями. Народные избранники переполошили всех. Самое нейтральное заявление на фоне остальных парламентариев сделал первый зампредседателя Госдумы

Александр Жуков первый зампредседателя Госдумы «Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента РФ в отношении различных товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении РФ».

В то время как председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин своим заявлением о том, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing в ответ на санкции США, просто обрушил акции крупнейшего отечественного производителя титана компании «ВСМПО-Ависма». Обвал котировок стал рекордным с июня прошлого года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей. Рынок в недоумении: зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. «Ависма» обеспечивает треть потребностей мирового авиапрома, а в российском парке самолетов большую часть занимает именно Boeing.

Также сильный резонанс вызвал пункт об ограничении ввоза в Россию некоторых лекарств, произведенных в США или иных государствах. При этом уточняется, что лишь в том случае, если есть аналоги. Однако депутаты прекрасно понимают, что многие аналоги устарели и малоэффективны, и сами надеются, что здравый смысл возобладает.

Николай Герасименко первый зампредседателя комитета по охране здоровья «Здесь ни в коем случае нельзя ограничить ввоз лекарств, без которых просто наши граждане, больные не смогут обойтись. А у нас очень много препаратов онкологических, сердечно-сосудистых, просто жизненно важных. Надо смотреть будет на перечень, есть ли у нас аналоги и что эти аналоги представляют. Если аналог малоэффективен — у нас же есть справочники эффективности препарата, поэтому сейчас разговор преждевременный. Но, я думаю, здравый смысл возобладает. Но всегда оригинал лучше копии. Поэтому это очень серьезная вещь. Здесь, скорее, при запрете накажут не американцев, а накажут россиян».

Паниковать не стоит, в законопроекте нет никакой конкретики. Все решения будет принимать правительство, успокаивает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

Сергей Калашников первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике «Закон рамочный. Никаких конкретных мер он не предусматривает. Только в пояснительной записке есть перечень возможных вариантов. Сам по себе закон — пустышка, и никто от него не пострадает. В соответствии с законом все решения правительство будет принимать точечно. Это означает, что каждая позиция будет обсуждаться. Посмотрим. Я думаю, что закон пройдет просто на ура! Четыре руководителя фракции его внесли, ну о чем разговор?»

Конкретизировать свой законопроект депутаты планируют в мае. К ним присоединятся профильные министерства, а потом — слово за правительством. Что оно возьмет на вооружение, а что просто почит в бозе.