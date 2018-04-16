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В ответ на санкции США ярославский депутат растоптал iPad
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В ответ на санкции США ярославский депутат растоптал iPad 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Ярославский депутат Дмитрий Петровский совершил необычный поступок, выступая против новых антироссийских санкций США. Народный избранник выложил в Facebook ролик, на котором он топчет iPad.
"В нашей стране планируется запрет на американские товары. Мы, депутаты, должны показать пример", — заявил Петровский. Он также сообщил, что теперь будет пользоваться смартфонами и планшетами, произведенные в Китае.
Но не все интернет-пользователи поддержали депутата. «Хороший планшет, надо брать», — говорится в одном из комментариев к видео. Отмечается, что компания Apple выпускает качественный продукт.
Кроме того, некоторые пользователи посоветовали Петровскому удалиться из американской соцсети Facebook, пишет РИА Новости.
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