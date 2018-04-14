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В Госдуме не исключили расширения пакета контрсанкций из-за Сирии
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В Госдуме не исключили расширения пакета контрсанкций из-за Сирии 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Набор контрсанкций, которые депутаты накануне предложили в качестве ответа США, может быть расширен по причине удара по Сирии. Этого не исключил в разговоре с журналистами глава комитета Госдумы по образованию, эксперт-международник Вячеслав Никонов.
"Ясно, что Россия не оставит это без ответа, по крайней мере, дипломатического очень серьезного и, возможно, экономического", — заявил депутат. — Я не исключаю, что этот пакет санкций может быть расширен".
При этом, считает Никонов, сложившаяся ситуация «не должна привести к серьезной эскалации, чего многие опасались».
Напомним, что предложения по санкциям накануне внесли в ГД главы фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ответ на недружественные действия США документ дает возможность введения ограничений, в частности, на ввоз лекарств, алкогольной, табачной, сельскохозяйственной, высокотехнологичной продукции. Ограничения могут быть введены для США, а также для других государств, придерживающихся антироссийской политики. Запреты могут касаться только товарных поставок, а не ввоза для личного пользования. Кроме того, документ предполагает введение запрета на работу в России граждан из недружественных старн.
Совет Думы планирует обсудить поправки 16 апреля.
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