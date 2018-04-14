Госдума может расширить антиамериканские санкции из-за удара США по Сирии

"Ясно, что Россия не оставит это без ответа, по крайней мере, дипломатического очень серьезного и, возможно, экономического", — заявил депутат.

Он напомнил, что Госдума собирается рассматривать пакет санкций против США. «Я не исключаю, что этот пакет санкций может быть расширен», — предположил Никонов.

Он охарактеризовал действия США и их союзников как «акт неспровоцированной агрессии», отметив, что в этой ситуации «есть чем заняться Совету безопасности ООН ». Парламентарий напомнил, что без решения Совбеза применение силы является актом агрессии.

При этом, считает Никонов, сложившаяся ситуация «не должна привести к серьезной эскалации, чего многие опасались».

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