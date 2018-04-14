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Госдума может расширить антиамериканские санкции из-за удара США по Сирии
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Госдума может расширить антиамериканские санкции из-за удара США по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума может расширить набор антиамериканских санкций в связи с совершенным ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии. Такое мнение высказал в субботу журналистам глава комитета Госдумы по образованию, эксперт-международник Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"Ясно, что Россия не оставит это без ответа, по крайней мере, дипломатического очень серьезного и, возможно, экономического", — заявил депутат.
Он напомнил, что Госдума собирается рассматривать пакет санкций против США. «Я не исключаю, что этот пакет санкций может быть расширен», — предположил Никонов.
Он охарактеризовал действия США и их союзников как «акт неспровоцированной агрессии», отметив, что в этой ситуации «есть чем заняться Совету безопасности ООН». Парламентарий напомнил, что без решения Совбеза применение силы является актом агрессии.
При этом, считает Никонов, сложившаяся ситуация «не должна привести к серьезной эскалации, чего многие опасались».
Предложения по санкциям
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий набор ответных мер «на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц». Документ подразумевает возможность введения ограничений, в частности, на ввоз лекарств, алкогольной, табачной, сельскохозяйственной продукции, «страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства». При этом оговаривается, что указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться «на их ввоз на территорию РФ гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования». Совет Думы планирует обсудить законопроект в понедельник, 16 апреля.
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