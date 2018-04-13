Собянин посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» посвященную брошенным животным

Об этом сообщает АГН «Москва».

"Спасибо, это очень важная работа, если жители будут активнее включаться, то меньше будет бездомных животных. Важно не только поместить их в приют, кормить, лечить, но и сделать так, чтобы они в этом приюте не оставались, а приобрели своих новых друзей, новую семью. Спасибо огромное, что вы работаете с нашими государственными приютами", — сказал Собянин, общаясь с представителями благотворительных фондов и организаций.

Площадка «Четвероногий друг» функционирует в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят акции, мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Они так же рассказывают, как правильно установить контакт с животными, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.