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Собянин посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» посвященную брошенным животным
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Собянин посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» посвященную брошенным животным 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщает АГН «Москва».
"Спасибо, это очень важная работа, если жители будут активнее включаться, то меньше будет бездомных животных. Важно не только поместить их в приют, кормить, лечить, но и сделать так, чтобы они в этом приюте не оставались, а приобрели своих новых друзей, новую семью. Спасибо огромное, что вы работаете с нашими государственными приютами", — сказал Собянин, общаясь с представителями благотворительных фондов и организаций.
Площадка «Четвероногий друг» функционирует в помощь бездомным животным. Волонтеры благотворительных фондов проводят акции, мастер-классы по уходу, лечению и реабилитации брошенных кошек и собак. Они так же рассказывают, как правильно установить контакт с животными, дают адреса ветеринарных клиник и приютов, помогают обрести четвероногих друзей.
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