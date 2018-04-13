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В Саратовской области проходит акция «Электронная полиция»
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В России решили избавиться от двух министерств

В Саратовской области проходит акция «Электронная полиция» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
С целью популяризации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел, в том числе в электронном виде, полицейские Марксовского района провели консультационную встречу с представителями общественных организаций района.
Стражи порядка рассказали о правилах регистрации на портале государственных услуг, преимуществах получения государственных услуг в электронном виде. Сотрудники полиции отметили, что такой способ получения необходимых справок значительно экономит время и деньги, так как при оплате госпошлины через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru предоставляется скидка 30% от суммы госпошлины.
В завершение встречи присутствующим раздали памятки с информацией об услугах, которые предоставляют органы внутренних дел и порядке их получения.
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