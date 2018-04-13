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Эксперты: обилие институтов развития в РФ не дает необходимого эффекта бизнесу
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Эксперты: обилие институтов развития в РФ не дает необходимого эффекта бизнесу 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Большое количество институтов развития в РФ, как регионального, так и федерального уровня, могло бы дать бизнесу больший эффект, чем тот, который есть сегодня. Проблема не только в мерах поддержки, которые могли бы быть более весомыми, но и в том, что часто сами предприниматели не знают, куда обращаться. Такую точку зрения в пятницу высказали эксперты во время круглого стола «Как привлечь инвестиции в регионы: модели работы институтов развития в регионах» на Красноярском экономическом форуме.
"От обилия институтов регионального и федерального уровня, а их [только] на федеральном уровне несколько десятков, … наверное, стоило бы ожидать большего эффекта и большей отдачи. Наверное, проблема в том, что многие из них топчутся на одной площадке. Мы выявили проблему и в том, что большое число предпринимателей просто не знает о том, какие институты развития и какие формы господдержки им могут оказать", — сказал вице-президент Торгово— промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев.
Он отметил, что можно говорить и о недостатке ресурсов, но в большей степени речь должна идти о повышении эффективности деятельности институтов развития, их готовности и компетенциях. В качестве примеров он привел Фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности — по мнению Дмитриева, эти институты работают достаточно эффективно и обеспечивают кратное увеличение инвестиций.
Позитивные примеры в регионах
Как пример удачной работы регионального уровня Владимир Дмитриев привел Калужскую область, которая еще при формировании институтов развития пошла на риск, профинансировала собственную корпорацию развития. ВЭБ зашел с деньгами, область — с территорией, и на сформированной инфраструктуре разместились площадки Volvo, Reno, Samsung и других мировых брендов.
"Регион из дефицитного стал профицитным. Проблем меньше не стало — деньги нужно возвращать в бюджет в виде налогов и пошлин, никто не учитывает, что регион заимствовал большие ресурсы на рынке и вынужден был эти деньги возвращать", — сказал Дмитриев, отметив, что в данной ситуации регион нуждается в поддержке на федеральном уровне, чтобы «быть надежным, устойчивым заемщиком и отвечать по своим обязательствам».
Территория, которой удается грамотно взаимодействовать с институтами развития — Дальний Восток. Как рассказал генеральный директор «Корпорации развития Камчатского края» Николай Пегин, помимо работы в этом направлении самой корпорации, определенную роль сыграло удачное стечение обстоятельств. Было создано Министерство Дальнего Востока, появился закон о территориях опережающего развития, правительство Камчатского края нашло востребованным такой института развития.
"Результаты по итогам 2017 года — это практически 35 млрд рублей проектов, которые сопровождает Корпорация развития Камчатского края, это стоимость уже реализуемых проектов, еще больше 20 млрд — проекты, которые находятся в прединвестиционной стадии. Да, есть крупные проекты, которые реализуются за счет крупных федеральных игроков, таких как "Ренова", "Новатэк", но я не вижу большой проблемы, что они «убьют» местный бизнес — "Русское море" федеральный игрок, который занимается выловом рыбы, но не переработкой на Камчатке. Бизнесу нужно отдавать отчет, это конкурентная среда, вторая сторона — крупный игрок, который приходит на территорию и дает мультипликативный эффект именно для малого бизнеса", — сказал Пегин.
Руководитель управления по взаимодействию с институтами развития Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Иван Аврах подтвердил экономический эффект ДВО: по его словам, инвестиционный прирост в регионе по итогам 2017 года составил 17%, в том числе за счет крупных федеральных проектов.
О форуме
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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