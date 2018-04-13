Исследование: доля американского алкоголя на рынке РФ — 2-3%

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Доля американского алкоголя на российском рынке составляет 2-3% от общего импорта, сообщил ТАСС директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Иван Дробиз.

Возможные контрмеры РФ в ответ на новые санкции США предусматривают, в частности, запрет на импорт американского алкоголя. «Американский алкоголь потребляет сверхузкая группа населения — всего несколько процентов россиян, и никто даже не заметит этого (запрета на ввоз американского алкоголя — прим. ТАСС). Доля американской продукции в объеме импорта по любому виду — вино, виски и т. д. — максимум 2-3%, поэтому запрет будет абсолютно не заметен ни для кого», — считает аналитик.

Американский алкоголь на российском рынке — «капля в море», оценивает Дробиз. Из общих $2 млрд импортированной в прошлом году алкогольной продукции на США приходилось около $60 млн, уточнил он.

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