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Исследование: доля американского алкоголя на рынке РФ — 2-3%
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Исследование: доля американского алкоголя на рынке РФ — 2-3% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Доля американского алкоголя на российском рынке составляет 2-3% от общего импорта, сообщил ТАСС директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Иван Дробиз.
Возможные контрмеры РФ в ответ на новые санкции США предусматривают, в частности, запрет на импорт американского алкоголя. «Американский алкоголь потребляет сверхузкая группа населения — всего несколько процентов россиян, и никто даже не заметит этого (запрета на ввоз американского алкоголя — прим. ТАСС). Доля американской продукции в объеме импорта по любому виду — вино, виски и т. д. — максимум 2-3%, поэтому запрет будет абсолютно не заметен ни для кого», — считает аналитик.
Американский алкоголь на российском рынке — «капля в море», оценивает Дробиз. Из общих $2 млрд импортированной в прошлом году алкогольной продукции на США приходилось около $60 млн, уточнил он.
О законопроекте
Законопроект об ответных мерах РФ предусматривает возможность ограничений в отношении товаров и граждан США, а также тех стран, которые также ввели экономические санкции против России. Из текста документа, внесенного в пятницу в Госдуму, следует, что РФ может дать ответ «при возникновении случаев и (или) действий со стороны США и (или) иных иностранных государств, направленных на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию РФ».
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