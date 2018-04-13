Тотальная проверка русского языка 

Фото Михаил Мойсеянчик
Во Владимире в пятый раз пройдёт Международная образовательная акция «Тотальный диктант». Суть мероприятия — добровольная проверка знаний русского языка. Принять участие в акции может любой желающий. К слову, «Тотальный диктант» проходит по всему миру в один день.
Оценивать работы будут филологи по единым для всех городов критериям, которые разработал Новосибирск. Чтобы получить «пятёрку» можно допустить лишь одну пунктуационную ошибку.
Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» во Владимире пройдёт 14 апреля в 14:00 во Владимирском филиале Финансового университета при Правительстве РФ (ул. Тихонравова, д.1). Диктант будут писать как минимум в трех аудиториях: все желающие, дети и новинка — иностранцы. Для последних тест будет состоять из 40 слов. Организаторы отметили, что если жители проявят огромный интерес к мероприятию, то в университете готовы сделать и больше площадок. Всем участникам мероприятия подарят памятные призы, а лучшим грамотеям, после проверки работ, вручат ещё и ценные сувениры.
В этом году автором текста стала российская писательница Гузель Яхина. А героем «Тотального диктанта» станет учитель словесности, немец Яков Иванович Бах. Писательница в трёх коротких рассказах опишет, как проходит его утро, день и вечер. Текст «Тотального диктанта» войдёт в её новую книгу «Дети мои», рассказывающую о пребывании немцев в Поволжье в 1916–1938 годы.
К слову, Гузель Яхина побывала в преддверии проведения международной акции и на популярном шоу — «Вечерний Ургант». Там она немного рассказала о предстоящем тесте и проверила на грамотность ведущего Ивана Урганта.
В одном предложении — «Вчерашняя старуха-кухарка сидела тут же, у окна, удобно устроившись на низенькой скамейке и поставив перед собой крашеную в земляничный цвет прялку, — колесо её вертелось и жужжало, разбрызгивая по бревенчатым стенам красные блики» — ведущий допустил три ошибки. «Для меня всегда в образовательном процессе было важно не то, чтобы писать лучше всех, а чтобы найти человека, который пишет хуже тебя», — добавил Ургант.
Затем последовал диалог Урганта и Яхиной:
— Вы когда писали книгу, вы думали, что будете по ней диктовать?
— Нет!
— А вообще важно — вот вы же писатель — вот важно…есть какое-то внутреннее желание больше 140 слов в предложении не писать, например? Есть какие-то рамки, в которых вы себя ограничиваете?
— Стараюсь себя не ограничивать ни в чём».
Кстати, написать диктант можно будет и онлайн. Для этого на сайте диктанта есть специальная форма. Автоматическая проверка текста осуществляется на основе разработок веб-сервиса проверки правописания «Орфограммка» и технологий электронных диктантов. Алгоритм автоматической проверки максимально приближен к проверке профессиональными филологами, которая предусматривает различные допустимые варианты написания слов и расстановки знаков препинания.