Тотальная проверка русского языка

Фото Михаил Мойсеянчик

Во Владимире в пятый раз пройдёт Международная образовательная акция «Тотальный диктант». Суть мероприятия — добровольная проверка знаний русского языка. Принять участие в акции может любой желающий. К слову, «Тотальный диктант» проходит по всему миру в один день.

Оценивать работы будут филологи по единым для всех городов критериям, которые разработал Новосибирск . Чтобы получить «пятёрку» можно допустить лишь одну пунктуационную ошибку.

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» во Владимире пройдёт 14 апреля в 14:00 во Владимирском филиале Финансового университета при Правительстве РФ (ул. Тихонравова, д.1). Диктант будут писать как минимум в трех аудиториях: все желающие, дети и новинка — иностранцы. Для последних тест будет состоять из 40 слов. Организаторы отметили, что если жители проявят огромный интерес к мероприятию, то в университете готовы сделать и больше площадок. Всем участникам мероприятия подарят памятные призы, а лучшим грамотеям, после проверки работ, вручат ещё и ценные сувениры.

В этом году автором текста стала российская писательница Гузель Яхина . А героем «Тотального диктанта» станет учитель словесности, немец Яков Иванович Бах. Писательница в трёх коротких рассказах опишет, как проходит его утро, день и вечер. Текст «Тотального диктанта» войдёт в её новую книгу «Дети мои», рассказывающую о пребывании немцев в Поволжье в 1916–1938 годы.

К слову, Гузель Яхина побывала в преддверии проведения международной акции и на популярном шоу — «Вечерний Ургант». Там она немного рассказала о предстоящем тесте и проверила на грамотность ведущего Ивана Урганта

В одном предложении — «Вчерашняя старуха-кухарка сидела тут же, у окна, удобно устроившись на низенькой скамейке и поставив перед собой крашеную в земляничный цвет прялку, — колесо её вертелось и жужжало, разбрызгивая по бревенчатым стенам красные блики» — ведущий допустил три ошибки. «Для меня всегда в образовательном процессе было важно не то, чтобы писать лучше всех, а чтобы найти человека, который пишет хуже тебя», — добавил Ургант.

Затем последовал диалог Урганта и Яхиной:

— Вы когда писали книгу, вы думали, что будете по ней диктовать?

— Нет!

— А вообще важно — вот вы же писатель — вот важно…есть какое-то внутреннее желание больше 140 слов в предложении не писать, например? Есть какие-то рамки, в которых вы себя ограничиваете?

— Стараюсь себя не ограничивать ни в чём».

Кстати, написать диктант можно будет и онлайн. Для этого на сайте диктанта есть специальная форма. Автоматическая проверка текста осуществляется на основе разработок веб-сервиса проверки правописания «Орфограммка» и технологий электронных диктантов. Алгоритм автоматической проверки максимально приближен к проверке профессиональными филологами, которая предусматривает различные допустимые варианты написания слов и расстановки знаков препинания.