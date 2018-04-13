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На западе столицы полиция перешла на летнюю форму одежды
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На западе столицы полиция перешла на летнюю форму одежды 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
13 апреля прошел строевой смотр личного состава служб и подразделений УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков проверил внешний вид сотрудников, обеспеченность летним форменным обмундированием, наличие служебных удостоверений с соответствием данных по должности и званию, нагрудных знаков и жетонов с личным номером, а также знания положений строевого устава.
Сотрудникам напомнили о том, что полицейский должен всегда поддерживать образцовый внешний вид, быть аккуратным и подтянутым, вежливым с гражданами, грамотным и компетентным при выполнении своих служебных обязанностей.
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