Монголия выразила заинтересованность в поставках мяса по всей территории РФ

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Монголия хотела бы поставлять мясную продукцию по всей территории России , а не только в соседние регионы. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь Национальной торгово-промышленной палаты страны Оюунтэгш Энэбиш, выступая на круглом столе в рамках Красноярского экономического форума.

"Главные потребители поставляемой из Монголии баранины — это соседние с нами российские регионы: Бурятия , Забайкалье. Иркутская область , — сказал он. — Сейчас мы ведем переговоры о расширении квот на поставки говядины из нашей страны. В принципе хотим экспортировать мясную продукцию не только в близлежащие регионы, но и вглубь России". Россияне, напомнил глава ТПП , покупают в Монголии кожаные изделия и кашемир.

Энэбиш обратил внимание на дисбаланс во взаимной торговле: экспорт республики составляет лишь 5%. «В прошлом году товарооборот составил $1,2 млрд, — сказал он. — В 2017 году Монголию посетили делегации из 18 российских регионов, двусторонний деловой совет активно работает».

Глава ТПП сообщил, что с 7 по 10 июля по инициативе президентов двух стран в Монголии состоится выставка российских технологий, а также бизнес-форум.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.