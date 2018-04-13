План мероприятий по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, запланированных к проведению в период с 1 по 12 мая 2018 г

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, запланированных к проведению в период с 1 по 12 мая 2018 г. № Наименование мероприятия Краткое описание Описание мероприятия Место проведения (При необходимости временного ограничения дорожного движения указать точный адрес, дату, время) Дата и время проведения Ответственные организации, в т.ч. орган (или органы) исполнительной власти Общий охват мероприятия (чел.) Культурно-массовые мероприятия Район Кунцево 1. «Салют Победы». Концертная программа Праздничная программа для жителей района Кунцево Сквер ул. Молодогвардейская д.,29 07.05.2018 18.00 ГБУ «Центр досуга кунцево» 150 2. Мастер-класс «Я помню! Я горжусь!» Мастер-класс Мастер-класс Василия Ботылева ул., д.43 09.05.2018 16.00 ГБУК г. Москвы «КЦ „Рублево“ 300 3. Мастер-класс „Награды Великой Отечественной“ Мастер-класс Мастер-класс Василия Ботылева ул., д.43 09.05.2018 16.00 ГБУК г. Москвы „КЦ „Рублево“ 300 4. Мастер-класс „Голубь-птица Мира“ Мастер-класс Мастер-класс Василия Ботылева ул., д.43 09.05.2018 16.00 ГБУК г. Москвы „КЦ „Рублево“ 300 5. Мастер-класс „С праздником Победы“ Мастер-класс Мастер-класс Василия Ботылева ул., д.43 09.05.2018 16.00 ГБУК г. Москвы „КЦ „Рублево“ 300 6. Праздничный концерт Концертная программа Праздничная программа для жителей района Кунцево Василия Ботылева ул., д.43 09.05.2018 17.00 ГБУК г. Москвы „КЦ „Рублево“ 3000 7. “День Победы“. Праздничный концерт. Концертная программа Праздничная программа для жителей района Партизанская ул., д.23 09.05.2018 время не определено ГБУК г. Москвы „ДК „Зодчие“ 100