Сотрудника ветклиники в Протвине оштрафовали на 20 тыс. рублей за ряд нарушений

Индивидуального предпринимателя Д. С. Воеводина, работающего в ветеринарной клинике «Велес» в подмосковном Протвине, по итогам проверки за ряд нарушений ветеринарного законодательства оштрафовали на 20 тысяч рублей и вынесли ему предупреждение, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление совместно с Серпуховской городской прокуратурой провело проверку в отношении ИП Д. С. Воеводина, осуществляющего деятельность по оказанию ветеринарных услуг по лечению животных, вакцинации, проведению терапевтического приема и хирургических операций в ветеринарной клинике «Велес» в Протвине, на предмет соблюдения требований ветеринарного и лицензионного законодательства РФ

«За выявленные нарушения ИП Д. С. Воеводин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей и по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде предупреждения», — отмечается в сообщении.

В результате проверки выявлены нарушения закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», Технического регламента Таможенного союза «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок».

В частности, стеллажи (шкафы) для хранения лекарственных средств и полки в них, предназначенные для хранения лекарственных средств, не пронумерованы и не промаркированы; отсутствует стеллажная карта с указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц хранения; отсутствует учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией.

Контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сроком годности не осуществляется: установлено наличие ветпрепарата с истекшим сроком годности, кроме того, ветпрепарат находился в поврежденной упаковке вместе с другими группами лекарственных средств, а не в специально выделенной и не обозначенной (карантинной) зоне или специальном контейнере.

Также установлено, что реализация сухих кормов для собак Happy dog, Royal Canin, Pro Plan вразвес из упаковки весом 10 килограммов осуществляется в полиэтиленовых пакетах, не имеющих маркировки.