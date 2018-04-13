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Японцы предложили арендовать робота-трансформера за $930 в час
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Японцы предложили арендовать робота-трансформера за $930 в час 

Мир24 34 минуты назад
В Японии восьмиметрового робота собрали на одном из предприятий по производству сельскохозяйственной техники. Так что состоит он из тех же деталей, что тракторы и комбайны, передает телеканал «МИР 24».
Человек поднимается на механическом лифте в кабину. Там установлен монитор и рычаги управления руками и ногами робота. Правая рука сделана в форме базуки, которая стреляет, правда, только теннисными мячами.
Создатели утверждают: транформер предназначен не для военных целей, а для развлечения. Любой желающий может арендовать его за 930 долларов в час.
Однако транспортировать гигантскую машину не так просто — приходится разбирать, ведь в стандартный дверной проем такой механический великан не проходит.
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