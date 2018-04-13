Толстой: ответ России на санкции будет продуманным и адекватным 

Госдума рассмотрит законопроект о санкциях в ответ на недружественные шаги в адрес России со стороны США и ряда других стран в рамках дополнительного заседания Совета Думы в понедельник, написал в Telegram вице-спикер палаты Пётр Толстой.
Депутат обратил внимание на сложившуюся в мире сложную ситуацию, связанную в том числе с нападками на Россию на фоне голословных обвинений и угроз.
«Логично, что эта инициатива (об ответе на антироссийские санкции. — Прим. ред.) родилась в стенах Госдумы и вносится лидерами всех четырёх фракций, ведь именно парламент представляет интересы всех слоев населения, всех граждан России. И именно поэтому принимаемые решения должны быть максимально взвешенными и продуманными и ни в коем случае не должны затронуть интересы наших избирателей», — подчеркнул законодатель.
Это, по словам Толстого, обуславливает факт того, что необходимость принятия ответных мер назрела.
«Понятно, что детальной проработкой конкретных мер будет заниматься Правительство РФ, мы же предоставляем ему инструмент для этого. Но, так или иначе, это будет единодушный, продуманный и адекватный ответ», — уверен вице-спикер палаты.
«Россия не для того проходила такой сложный многовековой путь развития, боролась за свой суверенитет и независимость, чтобы кто-то мог указывать нам, как жить. Вы ошиблись, господа, потому что до сих пор не усвоили уроки истории», — отметил парламентарий.
В заключение Пётр Толстой посоветовал западным партнёрам изучить русские пословицы и поговорки, напомнив, что в определённых случаях «Мы долго запрягаем, но быстро едем».
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, утром в пятницу внесли в Госдуму лидеры парламентских фракций и председатель палаты Вячеслав Володин.
Проект, среди прочего, содержит запрет на ввоз изготовленной в США сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных средств.
Инициатива подразумевает замораживание сотрудничества России и Соединённых Штатов в атомной, авиастроительной отраслях, а также отказ от диалога по ракетным двигателям.