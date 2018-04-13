Толстой: ответ России на санкции будет продуманным и адекватным

Госдума рассмотрит законопроект о санкциях в ответ на недружественные шаги в адрес России со стороны США и ряда других стран в рамках дополнительного заседания Совета Думы в понедельник, написал в Telegram вице-спикер палаты Пётр Толстой

Депутат обратил внимание на сложившуюся в мире сложную ситуацию, связанную в том числе с нападками на Россию на фоне голословных обвинений и угроз.

«Логично, что эта инициатива (об ответе на антироссийские санкции. — Прим. ред.) родилась в стенах Госдумы и вносится лидерами всех четырёх фракций, ведь именно парламент представляет интересы всех слоев населения, всех граждан России. И именно поэтому принимаемые решения должны быть максимально взвешенными и продуманными и ни в коем случае не должны затронуть интересы наших избирателей», — подчеркнул законодатель.

Это, по словам Толстого, обуславливает факт того, что необходимость принятия ответных мер назрела.

«Понятно, что детальной проработкой конкретных мер будет заниматься Правительство РФ , мы же предоставляем ему инструмент для этого. Но, так или иначе, это будет единодушный, продуманный и адекватный ответ», — уверен вице-спикер палаты.

«Россия не для того проходила такой сложный многовековой путь развития, боролась за свой суверенитет и независимость, чтобы кто-то мог указывать нам, как жить. Вы ошиблись, господа, потому что до сих пор не усвоили уроки истории», — отметил парламентарий.

В заключение Пётр Толстой посоветовал западным партнёрам изучить русские пословицы и поговорки, напомнив, что в определённых случаях «Мы долго запрягаем, но быстро едем».

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, утром в пятницу внесли в Госдуму лидеры парламентских фракций и председатель палаты Вячеслав Володин

Проект, среди прочего, содержит запрет на ввоз изготовленной в США сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных средств.

Инициатива подразумевает замораживание сотрудничества России и Соединённых Штатов в атомной, авиастроительной отраслях, а также отказ от диалога по ракетным двигателям.