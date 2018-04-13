В ТЦ «Бутово Молл» на юго‑западе Москвы открылся магазин «Читай‑город»

В районе Южное Бутово на юго-западе Москвы открылся третий книжный магазин федеральной сети «Читай-город», магазин расположился в торговом центре «Бутово Молл» в Чечерском проезде, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных «Читай-город».

«В «Читай-городе» книголюбов ждут литературные новинки и бестселлеры, дорогая сердцу классика, остросюжетные детективы и увлекательные исторические романы, а также бизнес-литература и мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему расширить горизонты и сделать свою жизнь интереснее. Для самых юных читателей — красочные детские издания и книги-игрушки, а для подростков — популярные серии в жанре young adult», — отмечается в материале.

Для тех, кто любит не только читать, но и творить, в магазине выделен отдел товаров для хобби. Здесь покупатели найдут наборы для вышивания, картины «Алмазные узоры», аппликации для детей всех возрастов, домашние песочницы, картины для рисования по цифрам, бумагу для скрапбукинга и многое другое. Любопытно будет заглянуть и в отдел «Сладкая жизнь», где продаются необычные сладости.

Школьники, студенты и все, кто любит красивые канцелярские принадлежности, найдут в «Читай-городе» авторские блокноты и ежедневники, оригинальные ручки, подставки, папки, необычные пеналы и точилки. Оригинальные вещи и забавные мелочи из ассортимента магазина, равно как и подарочный сертификат, станут хорошим подарком друзьям и родным.

В материале добавляется, что 20 апреля, в преддверии ежегодного всероссийского фестиваля «Библионочь», в магазинах сети «Читай-город» по всей стране покупателей ждет скидка 30% на все книги.