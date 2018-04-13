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Трамваи времен блокадного Ленинграда пустили в Северной столице
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Трамваи времен блокадного Ленинграда пустили в Северной столице 

360tv.ru 33 минуты назад
Акцию памяти организовали 13 апреля в Музее городского электротранспорта в Санкт‐Петербурге. Она приурочена к 76‐й годовщине возобновления движения трамваев в Ленинграде. Информацию подтвердила пресс‐служба ГУП «Горэлектротранс», сообщил сайт «Невские новости».
Трамваи времен блокадного Ленинграда проедут по улицам города и встретят участников памятного мероприятия у Василеостровского парка. К акции присоединились ветераны ВОВ, студенты и школьники, которые возложат цветы к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков Ленинграда. Также в Музее городского электротранспорта организована выставка блокадных газет.
В Ленинграде с декабря 1941 года по 7 марта 1942 года было прекращено движение трамваев. Пассажирский транспорт пустили по улицам города только 15 апреля.
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со Дня Победы в Великой Отечественной войне показом военной техники, патриотическими конкурсами, концертной и спортивной программами. Информацию подтвердил глава города Станислав Каторов.
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