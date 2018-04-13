«Газпром бурение» хочет возобновить переговоры с Saudi Aramco о работе в Саудовской Аравии

«Газпром бурение» планирует возобновить переговоры с Saudi Aramco по работе на месторождениях в Саудовской Аравии , сообщил журналистам генеральный директор «Газпром бурения» Дамир Валеев

"Мы должны были выйти туда буквально в 2015 году, но резкий рост был объемов на "Газпроме" , который потребовал больших инвестиций", — сказал Валеев.

"Но сейчас правительство уже нам порекомендовало ещё раз вернуться к этому вопросу, на межправительственном уровне серьёзные контакты. Мы сейчас полностью сосредоточимся на второй очереди «Силы Сибири», на Ковыкте, там опять большие инвестиции, больше 15 миллиардов (рублей — ред.). Сейчас, когда разберёмся с этими проектами, будем возобновлять (диалог с Saudi Aramco — ред.)", — отметил он.

В 2017 году проходка «Газпром бурения» выросла на 30% — до 1,3 миллиона метров. В 2018 году компания планирует увеличить проходку на 8-10%, ответил Валеев.

В 2014 году «Газпром бурение» прошло предквалификацию в Saudi Aramco и получило возможность принимать участие в тендерах по строительству скважин в Саудовской Аравии.