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«Газпром бурение» хочет возобновить переговоры с Saudi Aramco о работе в Саудовской Аравии
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«Газпром бурение» хочет возобновить переговоры с Saudi Aramco о работе в Саудовской Аравии 

Прайм 32 минуты назад
«Газпром бурение» планирует возобновить переговоры с Saudi Aramco по работе на месторождениях в Саудовской Аравии, сообщил журналистам генеральный директор «Газпром бурения» Дамир Валеев.
"Мы должны были выйти туда буквально в 2015 году, но резкий рост был объемов на "Газпроме", который потребовал больших инвестиций", — сказал Валеев.
"Но сейчас правительство уже нам порекомендовало ещё раз вернуться к этому вопросу, на межправительственном уровне серьёзные контакты. Мы сейчас полностью сосредоточимся на второй очереди «Силы Сибири», на Ковыкте, там опять большие инвестиции, больше 15 миллиардов (рублей — ред.). Сейчас, когда разберёмся с этими проектами, будем возобновлять (диалог с Saudi Aramco — ред.)", — отметил он.
В 2017 году проходка «Газпром бурения» выросла на 30% — до 1,3 миллиона метров. В 2018 году компания планирует увеличить проходку на 8-10%, ответил Валеев.
В 2014 году «Газпром бурение» прошло предквалификацию в Saudi Aramco и получило возможность принимать участие в тендерах по строительству скважин в Саудовской Аравии.
ООО «Газпром бурение» — одно из крупнейших буровых предприятий России, осуществляющее управление интегрированными проектами по строительству скважин на суше и на шельфе на всей территории РФ. Компания является генеральным подрядчиком «Газпрома» по строительству скважин на месторождениях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приразломном месторождении в Печорском море.
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