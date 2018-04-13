Запад мечет стрелы в сторону Путина, грозя «Карибским Кризисом-2»

Минск на будущей неделе примет ведущих ученых-политологов из многих стран, которые вместе будут искать ответы на глобальные вызовы современности. Ведь, пока Госдеп и Форин-офис бряцают доспехами, пугая Россию , реальных проблем в мире не становится меньше.

Последние дни по накалу международной напряженности напомнили «Карибский кризис» 1962 года, когда мир оказался всего в шаге от новой глобальной войны. Но пока политики и дипломаты продолжают ломать копья, ученым и экспертам приходится договариваться о мире. На будущей неделе в Минске откроется международный форум под названием «Что значит для Южного Кавказа „Новое соглашение о европейской безопасности“. Сюда приедут ученые из многих стран — от Турции до Франции — которые будут обсуждать ситуацию в Европе и на постсоветском пространстве.

В числе организаторов форума — консорциум „Партнерство во имя мира“ (он объединяет более 800 научных институтов из 60 стран мира, в том числе и России), берлинский институт „Диалог цивилизаций“ и министерство обороны Австрии (эта страна, напомним, отказались поддержать предложенные Великобританией антироссийские санкции после покушения на Сергея Скрипаля ).

И „дело Скрипаля“, и новый виток антироссийских санкций, и события с сирийской Думе продемонстрировали: когда диалог ведут политики и дипломаты (не говоря о военных), он, как правило, заходит в тупик. Скажем, сегодня речь уже не идет не просто о международной разрядке или даже о „перезапуске“ отношений России и Запада, но даже о приостановке эскалации конфронтации. Напротив, она только усиливается.

Поэтому и значительно возрастает роль ученых, которые могут взглянуть на ситуацию на планете без политических шор. Насколько это возможно, „Свободная пресса“ расспросила одного из членов российской делегации на минском саммите — руководителя Северо-Кавказской ассоциации инновационных проектов „Центр научных и социальных инноваций“, кандидата политических наук Ивана Бабина.

»СП»: — Иван Алексеевич, на минском саммите за круглым столом соберутся представители разных стран (в том числе частично признанных), между которыми порой есть непреодолимые противоречия. Как полагаете, возможен ли между ними диалог?

— Обсуждение международной ситуации ведется всегда по принципам многоуровневой дипломатии. Минская встреча будет проводиться на уровне track-two-diplomacy, которую формируют не официальные лица — а эксперты, ученые, представители международных НКО.

Несмотря на неофициальный статус, именно они разрабатывают рекомендации для глав государств и правительств, непосредственно определяющих архитектуру европейской и глобальной безопасности. А track-two-diplomacy позволяет услышать другую сторону, чего сегодня так не хватает в глобальной политике.

Поэтому, думаю, наш саммит позволит все же выработать объединительную «повестку дня» в условиях, когда предпринятые руководством Европы и США политические шаги осложнили и без того напряженную международную обстановку.

Сегодня стрелы со стороны Запада летят только в сторону Владимира Путина , образ которого рисуется исключительно черной краской. Это связано со стремлением определенных правящих кругов в англосаксонском мире (и в том числе в транснациональных корпорациях) противостоять самой модели многополярного мира, подавив страну, которая максимально заявляет о формировании нового центра силы, — Россию.

Мы существуем в атмосфере взаимных обвинений, полностью потерян климат взаимного доверия. Но в экспертных кругах есть четкое понимание, что это контрпродуктивный путь! Воевать нужно не против одного человека, а против конкретных вызовов и проблем, стоящих перед мировым сообществом.

«СП»: — И какие из них, на ваш взгляд, наиболее острые и актуальные?

— В первую очередь, несомненно, это международный терроризм, экстремизм и радикальный исламизм. Мы видим это на примере миграционных процессов по всей в Европе, на примере недавних терактов в Каркасоне и Мюнстере.

Приведу свежие данные федеральной прокуратуры Германии , опубликованные буквально на прошлой неделе. За весь 2016 год в Германии было начало около 200 новых расследований о терроризме, а за прошлый год — уже около 1200. Причем из них 1031 были связаны именно с радикальным исламизмом. Только за первый квартал нынешнего года расследований по фактам терроризма в Германии было уже почти 400.

«СП»: — Ну так а что же вы предлагаете делать?

— На минском саммите мы выступим с предложением о подписании меморандума, предусматривающего объединение усилий против терроризма и экстремизма и формирования новой архитектуры европейской и международной безопасности.

Нужно создать мощный антитеррористический фронт, по поводу чего у нас уже есть договоренности с научными структурами из нескольких стран (в том числе США, Франции и Азербайджана ) по созданию сети центров мониторинга терроризма и экстремизма.

К процессу по созданию мониторинговых антитеррористических структур, мы считаем, должны присоединиться и другие страны. В том числе институт «Диалог цивилизаций», штаб-квартира которого находится в Берлине. Также мы вышли с конкретными предложениями и на наших австрийским коллег.

«СП»: — А почему именно Австрия стала одним из организаторов минского саммита?

— Австрия как член Евросоюза занимает по ряду вопросов независимую позицию, и, по заявлению канцлера Себастьяна Курца , готова стать неким «мостиком» — миротворческой площадкой между Западом и Востоком.

«СП»: — Сегодня это крайне необходимо, ведь взаимная высылка дипломатов привела к тому, что Россия и Запад практически перестали разговаривать даже по тем вопросам, по которым диалог не прекращался в разгар «холодной войны».

С тех пор, безусловно, мир изменился — остались и многие старые проблемы, и добавились новые, появились новые угрозы и вызовы. На различных площадках мы давно выступаем с предложением о созыве нового Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — так называемого СБСЕ-2, на котором были бы обсуждены эти вызовы. И было бы принято решение о некоем реформировании, реновации ОБСЕ, в том числе для более эффективного противодействия экстремизму и терроризму.

Еще одно наше предложение касается реформирования Совета безопасности ООН . Он был создан в 1945 году, и с тех пор архитектура мировой политики всерьез изменилась. В частности, на мой взгляд, требуется изменение количественного состава стран — постоянных членов Совбеза: он может быть дополнен как ведущими государствами, определяющими мировую политику (такими как Индия или Германия), так и наднациональными структурами (Евросоюзом).

Заседания Совбеза должны проходить по принципу ротации — то есть поочередно на территории различных государств, входящих в его состав. Это, с одной стороны, позволит привлечь к обсуждению проблем более широкий круг общественности, дипломатов, политиков, а с другой Совбез — обезопасит от конъюнктурных изменений.

Мы ведь прекрасно знаем, что власти США после «дела Скрипаля» выслали из страны 60 российских дипломатов, и в том числе 12 человек, работавших в постоянном представительстве России при ООН . Это контрпродуктивный подход, который противоречит духу и ООН, и его Совета безопасности.

«СП»: — А какую роль, по вашим оценкам, в этой конфигурации будет играть Китай

— Китай сегодня уже является крупнейшей экономикой мира, а его выход на ключевые позиции в глобальной политике — лишь вопрос времени. Сейчас мы видим, как юань набирает обороты в международных расчетах, растет и внешнеполитический вес Пекина.

Мы же сегодня несколько «капсулируемся» с идеей европейской безопасности. Ведь не меньшую угрозу миропорядку создают не только события на Ближнем Востоке или миграционный кризис в Европе, но и, скажем, торговые войны между США и Китаем.

Думаю, нам нужно задуматься о создании некой «оси безопасности» Пекин — Москва Брюссель . Россия могла бы стать «мостиком», соединяющим интересы Китая и Европы. При этом, кстати, значительно возрастает роль и созданных по инициативе России организаций — ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС

Ну а конечная цель таких изменений, на мой взгляд, — это создание зоны коллективной безопасности. Но если раньше ее модель формулировалась «от Лиссабона до Владивостока », то сегодня нужно вести разговор о ее расширении до Пекина, до Шанхая . Вот к этому я бы и хотел призвать наших европейских коллег на минском саммите.

Надеюсь, что наши предложения по созданию единого антитеррористического фронта и созданию новых структур европейской и глобальной безопасности, найдет поддержку у наших зарубежных коллег.

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