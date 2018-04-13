За автобусами присмотрят из космоса

С 13 апреля следить за транспортом, перевозящим пассажиров и опасные грузы, станет система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Каждые 30 секунд оператор будет передавать данные о координатах, курсе и скорости движения в Ространснадзор

Изменения вводятся в связи с новыми правилами оснащения транспортных средств, которые утвердило Правительство РФ . Теперь перевозчики должны использовать аппаратуру, имеющую сертификат соответствия Таможенного Союза только с сим-картами АО «ГЛОНАСС». На сайте оператора опубликован список оборудования, которое прошло тестирование и его обновление не требуется.

На Ямале модернизация идет. Пассажиров перевозят 640 авто частных и муниципальных структур, практически все работают с ГЛОНАСС. Сейчас оснащаются транспорт, поступивший в прошлом году.