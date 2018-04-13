В Киржаче рухнул мост

Фото из открытых источников социальной сети «ВКонтакте»

Знаменитый мост Типографский в городе Киржаче , известный как самый длинный деревянный мост в России , вчера после обеда смыло водой.

Вышедшая из берегов речка Киржач несла в своих водах слишком много мусора, в основном — стволы и крупные ветки деревьев. Под напором этого самого мусора мост рухнул на глазах десятков очевидцев, которые снимали происходящее на видео.

Данный мост соединял Александровский сад с центром города и по нему очень многие жители Киржача добирались на работу. Но теперь людям предстоит искать пути обхода.

Отметим, что на мост, построенный летом 2016 года на средства местной типографии, было выделено более 1 млн рублей. Видимо, мост будет восстановлен, но уже после окончания паводка. В настоящее время уровень воды в реке продолжает подниматься и ремонтироваться пролеты опасно для жизни людей.