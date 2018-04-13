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Опубликован шортлист финалистов Букеровской литературной премии
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Опубликован шортлист финалистов Букеровской литературной премии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Оргкомитет Международной Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал шортлист претендентов на литературную награду, пишет Independent.
Венгерский автор Ласло Краснахоркаи (роман The World Goes On) и южнокорейская писательница Хан Ган (The White Book) уже становились лауреатами премии ранее. Также в короткий список финалистов вошли французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow, иракский писатель Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad.
"Простите, что пришлось оставить в тени столько талантов из лонглиста, но этот короткий список можно читать и перечитывать", — комментирует выбор председательница жюри Лиза Аппиньянези.
Ранее Букеровская премия вручалась только писателям, чьи книги написаны на английском языке либо переведены на него. С 2016 года она вручается авторам книг, переведенных на английский.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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