Опубликован шортлист финалистов Букеровской литературной премии 

Оргкомитет Международной Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал шортлист претендентов на литературную награду, пишет Independent.

Венгерский автор Ласло Краснахоркаи (роман The World Goes On) и южнокорейская писательница Хан Ган (The White Book) уже становились лауреатами премии ранее. Также в короткий список финалистов вошли французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, писательница и поэтесса из Польши Ольга Токарчук с романом Flights, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow, иракский писатель Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad.