Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию

ЛОНДОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков /. Короткий список претендентов на звание лауреата Международной Букеровской премии опубликован в четверг. В перечень попали сразу двое бывших обладателей этой премии — венгр Ласло Краснахоркаи с романом The World Goes On и писательница из Южной Кореи Хан Канг с книгой The White Book. Оба этих автора поочередно становились лауреатами в 2015 и 2016 годах.

Другие четверо претендентов — это француженка Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, испанец Антонио Муньос Молина с произведением Like a Fading Shadow, иракский писатель, поэт и сценарист Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом Flights.

По словам председателя жюри Международной Букеровской премии 2018 года Лайзы Аппиньянези, попавшие в короткий список произведения столь хороши, что заслуживают повторного прочтения. Она также извинилась перед талантливыми авторами книг из длинного списка за то, что им было отказано в праве продолжать дальнейшую борьбу за главный приз.

Все книги, попавшие в шорт-лист, были подготовлены к печати независимыми издательствами. Среди них — Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld и Fitzcarraldo Editions.