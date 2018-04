Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию 

ЛОНДОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков /. Короткий список претендентов на звание лауреата Международной Букеровской премии опубликован в четверг. В перечень попали сразу двое бывших обладателей этой премии — венгр Ласло Краснахоркаи с романом The World Goes On и писательница из Южной Кореи Хан Канг с книгой The White Book. Оба этих автора поочередно становились лауреатами в 2015 и 2016 годах.