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Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию
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Обнародован короткий список претендентов на Международную Букеровскую премию 

ТАСС 36 минут назад
ЛОНДОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Короткий список претендентов на звание лауреата Международной Букеровской премии опубликован в четверг. В перечень попали сразу двое бывших обладателей этой премии — венгр Ласло Краснахоркаи с романом The World Goes On и писательница из Южной Кореи Хан Канг с книгой The White Book. Оба этих автора поочередно становились лауреатами в 2015 и 2016 годах.
Другие четверо претендентов — это француженка Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, испанец Антонио Муньос Молина с произведением Like a Fading Shadow, иракский писатель, поэт и сценарист Ахмед Саадави с книгой Frankenstein in Baghdad, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук с романом Flights.
По словам председателя жюри Международной Букеровской премии 2018 года Лайзы Аппиньянези, попавшие в короткий список произведения столь хороши, что заслуживают повторного прочтения. Она также извинилась перед талантливыми авторами книг из длинного списка за то, что им было отказано в праве продолжать дальнейшую борьбу за главный приз.
Все книги, попавшие в шорт-лист, были подготовлены к печати независимыми издательствами. Среди них — Tuskar Rock Press, MacLehose Press, Portobello Books, Oneworld и Fitzcarraldo Editions.
До 2015 года включительно Международная Букеровская премия вручалась один раз в два года по совокупности литературных заслуг тем авторам, чьи книги написаны на английском языке, либо переведены на него. С 2016 году она уже в ежегодном режиме присуждается за конкретный роман или сборник рассказов, написанные, наоборот, на иностранном языке, переведенные на английский и опубликованные в Великобритании.
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