Запущен проект по исследованию российских стартапов

Основная цель «Барометра» — описать текущий облик и вектор развития российской стартап-индустрии, определить сильные и слабые стороны российских инновационных компаний, изучить такие аспекты их деятельности, как команда и развитие бизнеса, продажи и инвестиции. Основные объекты исследования — как сами стартапы, так и их основатели, их социально-демографический статус, профессиональный и предпринимательский опыт.

«Стартап Барометр» является логическим продолжением проекта «Венчурный Барометр», который впервые был реализован в 2014 году по инициативе фонда Prostor Capital. В 2017 году его поддержал венчурный инвестор Алексей Соловьев . Как и предшественник, Startup Barometer будет проводиться на ежегодной основе, что позволит отслеживать динамику, колебания и вектор изменения российской стартап индустрии.

В 2018 годе партнерами проекта стали Фонд развития интернет-инициатив и компания EY. Информационную поддержку осуществляет РАЭК, а также порталы Rusbase и Firrma.

Алексей Соловьев

Венчурный инвестор

«Большинство происходящих на стартап-рынке событий переводится на язык цифр и измеряется в количественных показателях. Но есть масса значимых нюансов и трендов, которые сложно описать исключительно таким образом, например, какие основные сложности испытывают стартапы, как они привлекают инвесторов, в каких специалистах нуждаются и так далее. Затевая этот проект, мы очень хотели сделать его не только интересным, но и полезным. В идеале мы видим основным результатом этой работы создание некой системы координат, в которой любой участник рынка технологического предпринимательства сможет определить свое место и скорректировать вектор развития. Еще одна важная задача — помочь обеим сторонам венчурной индустрии (стартапам и инвесторам) «настроить» правильные ожидания и лучше понять друга».

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