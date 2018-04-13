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Красноярский край, Хакасия и Тува будут сотрудничать в сфере оказания медпомощи населению
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Красноярский край, Хакасия и Тува будут сотрудничать в сфере оказания медпомощи населению 

ТАСС 36 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Красноярский край, Хакасия и Тува будут сотрудничать в сфере оказания высокопрофессиональной медицинской помощи жителям регионов. Об этом в ходе подписания соглашения на Красноярском экономическом форуме сообщил министр здравоохранения Республики Тыва Орлан Донгак.
"Минздрав Республики Тыва придает большое значение этому соглашению, инициированному в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Давние исторические связи между нашими регионами существуют, надеюсь, с подписанием этого соглашения эти отношения получат новый виток развития: профессионального общения, обмена опытом и значительное повышение доступности высокопрофессиональной помощи жителям наших регионов", — сказал он.
В свою очередь министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш отметил, что ранее уже существовало соглашение о межрегиональном сотрудничестве, но оно касалось лишь сотрудничества в межтерриториальных расчетах по линии ОМС. «Мы работаем в полной взаимосвязи и взаимоподдержке с Красноярским краем и Тувой, также у нас существуют сильные культурные связи», — отметил он.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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