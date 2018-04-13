Глава Троицкого района покинет свой пост

«У нас нет к ней никаких вопросов, она очень квалифицированный глава», — прокомментировали информацию о заявлении Шаталовой в пресс-службе губернатора. Ни подтверждать, ни опровергать данные в правительстве не стали. Тем не менее, как сообщает источник «ФедералПресс», после майского заседания районного представительного органа Людмила Шаталова уйдет из администрации. При этом источник также подчеркивает, что к главе действительно нет серьезных политических или хозяйственных претензий. «Решение принято Людмилой Владимировной самостоятельно, главный довод — пошатнувшееся здоровье», — сообщил источник.

Людмила Шаталова возглавляла Троицкий район с 2006 года, а до того восемь лет работала в администрации муниципального образования заместителем главы по социальным вопросам.