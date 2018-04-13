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Трутнев проведет совещание о привлечении бизнеса к геологическому изучению недр в ДФО
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Трутнев проведет совещание о привлечении бизнеса к геологическому изучению недр в ДФО 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев планирует провести совещание по вопросу привлечения частных компаний к геологическому изучению недр на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.
Он отметил, что в настоящее время «существует ряд проблем, который мешает развиваться компаниям, специализирующимся на геологическом изучении». «Мы эти проблемы будем изучать внимательно вместе с Роснедрами, Росгеологией. Они не очень простые по решению, но если мы их не решим, не будет геологоразведки, не будет воспроизводства», — добавил Трутнев.
Вице-премьер подчеркнул, что «полезные ископаемые — это немаленькая часть развития и России, и Дальнего Востока», призвав «повышать стоимость недр, надо повышать уровень изученности территорий».
Обращаясь к руководителю Роснедр Евгению Кисилеву, полпред попросил его «в течение недели подготовиться к совещанию».
"Посоветуемся, что надо сделать для того, чтобы максимальное количество компаний вышло на рынок геологического изучения [недр на Дальнем Востоке]", — добавил Трутнев, пояснив, что речь идет не о разработке недр, а именно о сегменте геологического изучения.
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