Улицу Новороссийскую в Краснодаре открыли для движения, но работы опять не завершены

Краснодар . 13 апреля — Новая Кубань. Перекресток ул. Новороссийской и ул. им. Шевченко обещают заасфальтировать в срок до 20 апреля. Финальным слоем необходимо покрыть участок площадью 300–500 кв. м.

Тем не менее сегодня утром ул. Новороссийскую наконец открыли для движения транспортных средств на всем протяжении. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов:

— Параллельно подрядчик устраняет выявленные недочеты, вывозит оставшийся строительный мусор, завершает работы по благоустройству.

Напомним, что за срыв сроков проведения капитального ремонта ул. Новороссийской стал объектом пристального внимания депутатов ЗСК.

Официально городские чиновники каждый раз, когда дата окончания работ откладывалась, сообщали, что всему виной погодные условия. Из-за неё же ремонт пришлось переделывать ещё до того, как его успели завершить.

У кубанских парламентариев оказалось другое мнение о причинах:

— Некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации, недоработки в проектировании — это лишь немногое из того, что затормозило работу. — Говорилось в релизе ЗСК.

В итоге за просрочку работ на объект наложен штраф в размере 185 млн рублей.

На данный момент на ул. Новороссийской ещё необходимо нанести разметку на дорожное полотно. Работы будут проводиться в основном в ночное время. Это связано с тем, что перекрытие для движения ул. Новороссийской существенно ухудшает и без того неблагополучную дорожно-транспортную ситуацию в городе.